Gaffar Yakınca, YP’li Asu Kaya’yı yerden yere vurdu! Zamparaların hamisi medeni tavır karşısında ezildi!

Gaffar Yakınca “el sıkmama nezaketsizliğine” yönelik şunları yazdı:

“Görüşmelerden önce Bakan Göktaş, bir nezaket gösterisi olarak salondaki vekillerin elini sıkıyor. Asu Kaya’ya uzattığı eli ise havada kalıyor! Bakan Göktaş, bu hakarete hakaret ile yanıt vermiyor. Aksine, boşta kalan elini göğsüne götürüp gülümseyerek Asu Kaya’yı selamlıyor ve devam ediyor. Asu hanım, belli ki Bakan Göktaş’tan başka tür bir tavır beklemiş. Tam tersi yönde bir medeni tavır ile karılaşınca eziliyor.

Yaptığı çirkinliği gürültülü bir protesto eylemine dönüştürerek örtmek istiyor. Tarihi boyunca edepten nasibini almamış olanlar, yüksek ahlaklı insanlar karşısında her zaman ezildiler. Kibir, nezaket karşısında hep kaybetti. Bir kez daha öyle oluyor. Tabi işin bir de siyasi boyutu var… Asu Kaya, son derece önemli bir pozisyonu işgal ediyor. En büyük muhalefet partisinin kadın kollar başkanı. Dolayısı ile Bakan Göktaş’a kadınların sorunlarına dair soracağı çok sorusu, beyan edeceği çok fikri olmalı. Ama soru sorması gereken kişiye karşılaşmanın daha başında ‘ben seni muhatap almıyorum, sana saygı duymuyorum’ diyor, açıkça hakaret ediyor.

Ve Asu Kaya’nın dili, zihniyetini ele veriyor. Nasıl bir zihniyet derseniz. Kadınlardan ziyade siyasi fırsatçılığı önemseyen bir zihniyet. Misal, Asu Hanım, CHP’nin kadın kolları başkanı seçildiğinde parti arkadaşları kendisini değil aralarında Veli Ağbaba ve Ulaş Karasu’nun da olduğu bir grup erkek vekili tebrik etmişlerdi. Asu Hanım, kamu kaynaklarını uçkuruna bağlayan, belediye parası ile zamparalığa çıkan belediye başkanını babasının oğlu gibi savunmuştu. Genç kadınları işe alma vaadi ile istismar eden belediye başkanı ve oğlu hakkında tek söz etmemişti.

Şimdi de Yeni Parti kurucusu Mustafa Sarıgül hakkında nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlamaları var. Gelin görün ki komisyonda bas bas bağıran Asu Hanım’ın bu konuda ağzını bıçak açmıyor! Demek ki sayın kadın kolları başkanının derdi kadınlar falan değil. Boş yaygara koparmayı, ergence eylemler yapmayı siyasi kariyeri için daha elverişli buluyor.”