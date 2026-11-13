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Manchester United, Michael Carrick’a dün veda etmişti! Yeni teknik direktörünü bugün açıkladı O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar: Yahudilerin en çok gitmek istediği ülke belli oldu! Bağlantı, ilişki ve irtibat yok… Sedat Peker o isimle bağlarını kopardı! Kaplanla TikTok videosu çekmek istedi! Canından oldu Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bal... Türk balı 3 bin TL, yeni Zelanda balı ise bin euro! Bakın değişen neymiş Ankara'da oturanlar dikkat: Bu yollar trafiğe kapanacak! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi: Cuma namazı sonrası 2 bin fidan dağıtıldı Lodos çıktı, ortalık savaş alanına döndü! Yaşlı kadın hastanelik oldu
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O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

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Giriş Tarihi:

O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

Ordu’da yaklaşık 30 yıl önce deneme amaçlı ekimi yapılan kivi hakkında konuşan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, "Özellikle pazarlama gücünü artıran depolama ömrünün uzun olması sebebiyle 2019 yılında İl Müdürlüğümüzün de katkısıyla coğrafi işaretli ürün olarak piyasaya çıkmıştır." dedi.

#1
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

Ordu’da yaklaşık 30 yıl önce deneme amaçlı ekimi yapılan kivi, bugün fındığın ardından ilin önemli tarımsal ürünleri arasında yerini aldı. Coğrafi işaret tescilli Ordu kivisinde hasat sezonu başlarken, bu yıl 9 bin 370 ton rekolte beklenen ürünün il ekonomisine yaklaşık 375 milyon lira katkı sağlaması öngörülüyor.

#2
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

İlde üretimi giderek yaygınlaşan kivi, özellikle sahil ve orta kesimlerde üreticiler için fındığın yanında önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarıyla 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan Ordu kivisi, kendine özgü aroması, yüksek kuru madde oranı ve uzun depolama ömrüyle pazarda da yer buluyor. Olgunlaşan kivilerde ise bugün itibariyle hasat başladı. Ordu Valisi Muammer Erol, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde Mustafa Hekim isimli üreticinin bahçesindeki hasat programına katıldı. "Ordu kivisi ön planda"

#3
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kivi hasadının yapıldığı bahçede yaptığı açıklamada, ürünün kentte yaklaşık 30 yıldır yetiştirildiğini söyledi. Ordu kivisinin 2019 yılında coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Ay, "Kendine has tadı, aroması, kuru madde oranının yüksek olması ve özellikle pazarlama gücünü artıran depolama ömrünün uzun olması sebebiyle 2019 yılında İl Müdürlüğümüzün de katkısıyla coğrafi işaretli ürün olarak piyasaya çıkmıştır. Bu yönüyle Ordu kivisi coğrafi işaretli bir üründür ve kalitesiyle ön plandadır" dedi. "9 bin 370 ton rekolte bekleniyor" Kivi üretiminin bugün 4 bin 11 dekar alanda yapıldığını belirten Ay, bu yılki rekoltenin geçen yıla göre yüzde 51 artmasının beklendiğini ifade etti. Son yıllarda üretim alanlarının genişlediğine dikkat çeken Ay, "Bu sene yaptığımız değerlendirmelere göre 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor. Geçen sene birçok ilde zirai dondan dolayı bitkisel ürünlerde hasar oldu. Geçen seneye göre yüzde 51 artışımız söz konusu. Bakanlığımızın, DOKAP’ın, Dünya Bankası’nın ve çeşitli bütçe sahibi kuruluşların destekleriyle son 5 yılda ciddi anlamda artış oldu. 317 dekar kivi alanlarında bir artış oldu" diye konuştu.

#4
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

Ekonomiye katkısı 375 milyon lira Bakanlığın kırsal kalkınma yatırım destekleri kapsamında bu yıl 4 bahçede daha kivi tesisi kurulacağını kaydeden Ay, "İlimiz ekonomisine bu yıl itibarıyla 375 milyon lira değerinde bir katkı sunmasını bekliyoruz. Bu vesileyle üreticilerimize bol bereketli bir hasat mevsimi diliyorum" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 16 yıldır kivi üreticiliği yapan bahçe sahibi Mustafa Hekim ise 10 dönümlük bahçesinden yaklaşık 20 ton ürün aldığını belirtti. Kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu söyleyen Hekim, "2010’dan beri üretim yapıyorum. Fındığın yanında ek gelir olarak üretiyoruz. 10 dönüm bahçem var. 10 dönümden yaklaşık 20 ton kivi alıyorum. Tabii ki fındıktan karlı. Ürün olarak fındıktan daha ağır geldiği için daha karlı. Hasadı 20-25 kişiyle bir günde bitiyor" dedi.

#5
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

Hasatta çalışan işçiler de kivi toplamanın fındık hasadına göre daha kolay ve eğlenceli olduğunu, ancak bahçelerin bakımının üreticiler açısından zor olduğunu dile getirdi. İşçiler, özellikle yaz mevsimindeki gibi sıcak havanın kendilerini etkilemediği, Ordu kivisinin lezzetli olduğunu da ifade etti. Hasat programına Perşembe Kaymakamı Burak Akeller, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayrak, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Çınbırtoğlu, DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan da katıldı.

#6
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

#7
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

#8
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

#9
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

#10
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

#11
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

#12
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

#13
Foto - O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

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