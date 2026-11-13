O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı!

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kivi hasadının yapıldığı bahçede yaptığı açıklamada, ürünün kentte yaklaşık 30 yıldır yetiştirildiğini söyledi. Ordu kivisinin 2019 yılında coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Ay, "Kendine has tadı, aroması, kuru madde oranının yüksek olması ve özellikle pazarlama gücünü artıran depolama ömrünün uzun olması sebebiyle 2019 yılında İl Müdürlüğümüzün de katkısıyla coğrafi işaretli ürün olarak piyasaya çıkmıştır. Bu yönüyle Ordu kivisi coğrafi işaretli bir üründür ve kalitesiyle ön plandadır" dedi. "9 bin 370 ton rekolte bekleniyor" Kivi üretiminin bugün 4 bin 11 dekar alanda yapıldığını belirten Ay, bu yılki rekoltenin geçen yıla göre yüzde 51 artmasının beklendiğini ifade etti. Son yıllarda üretim alanlarının genişlediğine dikkat çeken Ay, "Bu sene yaptığımız değerlendirmelere göre 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor. Geçen sene birçok ilde zirai dondan dolayı bitkisel ürünlerde hasar oldu. Geçen seneye göre yüzde 51 artışımız söz konusu. Bakanlığımızın, DOKAP’ın, Dünya Bankası’nın ve çeşitli bütçe sahibi kuruluşların destekleriyle son 5 yılda ciddi anlamda artış oldu. 317 dekar kivi alanlarında bir artış oldu" diye konuştu.