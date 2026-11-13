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Siyaset Nacar’dan YP’ye geçen 258 isme ilişkin şok ifadeler… Bayatlamış kafalar yeni Gladio macerası peşinde!
Siyaset

Nacar’dan YP’ye geçen 258 isme ilişkin şok ifadeler… Bayatlamış kafalar yeni Gladio macerası peşinde!

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Nacar’dan YP’ye geçen 258 isme ilişkin şok ifadeler… Bayatlamış kafalar yeni Gladio macerası peşinde!

TBMM'de farklı dönemlerde görev yapmış olan 258 eski siyasinin, “Yeni bir siyaset anlayışı gerekçesiyle CHP'den ayrılıp Yeni Parti'ye katılma kararı aldığını hatırlatan araştırmacı yazar İsmail Nacar, “Türkiye'yi yeniden bir Gladio macerasına sürüklemek istiyorlar. Umarım, bu 258 bayatlamış kafadan kurtulan CHP, yeniden ahlaki ve rasyonel bir yapıyla yoluna devam eder” dedi.

Akit'e açıklamalarda bulunan İsmail Nacar, CHP'den ayrılan 258 kişilik ekibin İttihatçı geleneğin devamı olduğunu ve laik-Kemalist zihniyeti temsil ettiğini belirtti. Nacar, söz konusu isimlerin Önder Sav ve Şükrü Elekdağ tarafından yönlendirildiğini dile getirdi.

'TÜRKİYE'Yİ YENİDEN GLADIO MACERASINA SÜRÜKLEMEK İSTİYORLAR'

Nacar, Önder Sav'ın Kasım Gülek ekolüne, Şükrü Elekdağ'ın ise ABD ve İsrail ekolüne bağlı olduğunu öne sürerek, bu iki ismin 'Yeni bir siyaset anlayışı' söylemi altında hareket ettiğini savundu. Nacar, bu girişimin Türkiye'yi yeniden bir Gladio macerasına sürükleme amacı taşıdığını söyledi.

 

GÜLEN HAKKINDAKİ DOSYAYI ÖNDER SAV'A VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Geçmişte FETÖ yapılanmasına ilişkin uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Nacar, Önder Sav ve dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'a Fethullah Gülen hakkında bir rapor sunduğunu anlattı.

Nacar, 29 Mart 1998 tarihinde Hürriyet gazetesinin 'Nacar'dan CHP'ye Gülen dosyası', Cumhuriyet gazetesinin ise 'Nacar'dan Fethullah Gülen dosyası' başlıklarıyla konuyu haberleştirdiğini belirtti.

Dosyanın Önder Sav'a teslim edilmesinden yalnızca iki gün sonra Fethullah Gülen'in önüne konulduğunu söyleyen Nacar, bu gelişmeye dikkat çekti.

'CHP BU 258 BAYATLAMIŞ KAFADAN KURTULMALI'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşanan ayrılık süreci nedeniyle üzülmemesi gerektiğini ifade eden Nacar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Onun içindir ki, Sayın Kılıçdaroğlu bu operasyona üzülmesin. Umarım, bu 258 bayatlamış kafadan kurtulan CHP, yeniden ahlaki ve rasyonel bir yapıyla yoluna devam eder.”

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Yorumlar

yasin

Bunların yaptığı iş Domuz eti satarken yakalandığı için tabela değiştiren köfteciler gibi! Dükkan aynı eski dükkan ama tabele YENİ!
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