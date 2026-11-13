Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bal... Türk balı 3 bin TL, yeni Zelanda balı ise bin euro! Bakın değişen neymiş

Sadece halk arasında konuşulur. Hatta son yıllarda bir tabağın içine bal konuluyor, üzerine su ekleniyor, çalkalandığı zaman petek görüntüsü alıyorsa gerçek veya sahte deniyor. Bunlar tamamen uydurma. Bir gerçeklikten yola çıkmışlar ama sonuçta insanların değerlendiremeyeceği sonuçlar veriyor. Hiçbir zaman önerilmez, güvenilmez yöntemlerdir bunlar. En güzeli, bir balın laboratuvarda derinlemesine tahlil edilmesidir, yüzeysel değil. Yüzeysel tahlil yaptığınız zaman balın içerisindeki şekerleri, elektrik iletkenlerini görüyorsunuz. Bunların hepsi hile yapan kişiler tarafından ayarlanabilen şeyler ama bazı özellikler var, hiç ayarlanmıyor. İşte onları ancak ileri tetkiklerde bulabiliyoruz. O da çok pahalı oluyor" diye konuştu. "Bin eurodan satılan manuka balı ile Türk balı arasında nitelik farkı yok" Türkiye’de yetiştirilen meşe ve kestane ballarının, kilosu bin eurodan satılan manuka balından farklı olmadığını belirten Korkmaz, "Bal varlığında kovan sayısı bakımından Çin'den sonra geliyoruz. Yaklaşık 9 milyon kovanımız var. Toplam bal verimi bakımından da 100 bin tona yakın bir verimle yine dünya ikincisiyiz. Bizim ballarımız doğal ortamda elde edilmiş olan ballar. Yurt dışındaki yarışmalarda, özellikle İngiltere'de yapılan yarışmalarda dereceye giren ballarımız var. Pek çok balımız şu an dereceye giriyor. Hatta coğrafi işareti olan ballarımız da dereceye giriyor. Bal konusunda, bal kalite kriterleri konusunda biz gerçekten iyi bir noktadayız. Yeni Zelanda’da üretilen manuka balı var. Kilosu bin eurodan satılıyor. Türk ballarının önemli kısmı ondan aşağı bal değil. Ancak o balın o değerde olduğunu ispatlayacak bilimsel çalışmalara ihtiyaç var. O nedenle bizim en iyi ballarımız olan kestane ve meşe ballarının kilosu 3 bin TL’den gidiyor, manuka balı ise bin euroya gidiyor. Aralarında nitelik olarak hiçbir fark yok. Bu bir PR çalışması ve umarım ülkemiz de bunları başarır" şeklinde konuştu. Öte yandan son dönemde kovandaki artıklardan arıcıların bal mumundan mum yaptıklarını da ifade eden Korkmaz, Samsun’da arıcıların ek gelir elde etmek için bal mumundan kokulu mumlar ürettiklerini ve bunları da stantta sergilediklerini ifade etti.