Prof. Dr. Halis Aydemir: En eşsiz rehber Peygamberimiz! Müslümanın en temel kimliği güzel ahlaktır

HABER MERKEZİ

Program, Mehmet Çakmakçı Kur’an Kursu eğitmeni Hafız Sabri Dağdaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında selamlama konuşması yapan Çekmeköy İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, konuşmasında, yoğun programları arasında davetlerini kırmayarak Çekmeköy’e teşrif eden Prof. Dr. Halis Aydemir’e şükranlarını ifade ederek, “Bugün burada Peygamberimiz ve güzel ahlâkı etrafında bir araya gelerek, bizlere her yönüyle örnek olan Peygamber Efendimizin hayatını, ahlâkını ve insanlığa kazandırdığı değerleri bir kez daha hatırlayacağız.

HZ. MUHAMMED EŞSİZ BİR REHBERDİR

Peygamber Efendimizin hayatı, yalnızca geçmişte yaşanmış bir hayat değil; bugün de bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan eşsiz bir rehberdir. Onun merhametini, adaletini, doğruluğunu, sabrını, tevazusunu ve insanlara karşı nezaketini hayatımıza yansıtmak hepimizin sorumluluğudur. Güzel ahlâkın sözde kalmayıp davranışlarımıza, aile hayatımıza ve toplumsal ilişkilerimize yansıması büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Halis Aydemir, Peygamberimizin insanlarla kurduğu ilişkilerden, merhametinden, adalet anlayışından, affediciliğinden ve nezaketinden örnekler sunarak, güzel ahlâkın Müslüman kimliğinin en temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

DÜNYA KONTROLSÜZ BİR ALAN DEĞİLDİR

Halis Aydemir Hoca konuşmasında Peygamber Efendimizin sadece ibadet hayatıyla değil; aile hayatı, komşuluk ilişkileri, ticari ahlâkı, çocuklara ve yaşlılara yaklaşımı, ihtiyaç sahiplerine gösterdiği şefkat ve toplumun bütün kesimlerine karşı sergilediği tutumuyla da insanlık için eşsiz bir örnek olduğunu vurguladı.

DÜNYAYA KARŞI TOK OLANIN KARAKTERİ BÜYÜR

Güzel ahlâkın yalnızca güzel sözlerden ibaret olmadığını, insanın davranışlarında, tutumlarında ve başkalarıyla ilişkilerinde kendisini göstermesi gerektiğini ifade eden Aydemir, günümüz dünyasında merhamet, güven, doğruluk, hoşgörü ve karşılıklı saygı gibi değerlerin yaşatılmasının önemine değindi.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konferans, Peygamber Efendimizin örnek ahlâkını günlük hayatımıza taşımanın gerekliliğine yönelik önemli mesajlarla tamamlandı.

Program hediye takdimi, dua ve temennilerle dona erdi.

PROF. DR. HALİS AYDEMİR KİMDİR?

1974 yılında Erzurum’da doğdu. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte önce Almanya sonra Arabistan’a gitti. Öğrenimine Cidde’de Medresetü’n-Nu‘mân İbn Beşîr İlkokulunda başladı. İlk dört sınıfı bu okulda okuduktan sonra beşinci sınıfı Medine’de bulunan Medresetü’l-İmâm eş-Şâfi‘î İlkokulunda tamamladı.

Ardından 1985 yılında Türkiye’de Erzurum İmam Hatip Lisesinin orta kısmına kaydoldu. 1986 yılında Kur’ân-ı Kerim hafızı oldu. 1988 yılında ortaokuldan mezun oldu ve aynı yıl Erzurum Lisesine başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesini kazandı. 1995 yılında bu fakültenin elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hadis dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1998 yılında, Gelişen Teknoloji ve Allâh Resûlü’nün Verdiği İpuçları, teziyle yüksek lisansını; es- Sehâvî'nin (902/1496) el-Kavlü'l-Bedî' fi's-Salâti Ale'l-Habîbi'ş-Şefî' adlı eserinin edisyon kritiği, teziyle de 2004 senesinde doktorasını verdi.

Ardından, Rivayetlerin Olasılığı Teorisi Işığında Nâfi‘ Mevla İbn Ömer adlı çalışmasıyla 2008 yılında Doçent oldu. 2002-2012 yılları arasında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Prof. Dr. Mehmet Ali SÖNMEZ ile birlikte İbn Hibbân’ın et-Tekasîm ve’l-Enva adlı eserinin 18 cilt halinde tahkikini gerçekleştirdi. 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalına Profesör olarak atandı.

İngilizce ve Arapça bilen Aydemir, çalışmalarını, olasılık merkezli rivâyet sistemi analizleri, şarkiyatçılık, Kur’ân-ı Kerim araştırmaları ve tahkik konularında sürdürmektedir. Halen Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.