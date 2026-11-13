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Kadın - Aile Dakikalar içinde yüzünüzdeki kıllardan kurtulabilirsiniz: Sona eriyor! Kullanımı çok basit
Kadın - Aile

Dakikalar içinde yüzünüzdeki kıllardan kurtulabilirsiniz: Sona eriyor! Kullanımı çok basit

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Dakikalar içinde yüzünüzdeki kıllardan kurtulabilirsiniz: Sona eriyor! Kullanımı çok basit

Yüz kılları sorununun üstesinden gelmek istiyorsanız ve en iyi tedaviyi arıyorsanız onu keşfettik! Cilt uzmanları tarafından önerilen dikkat çekici bir taktik daha gün yüzüne çıktı... İşte saatler süren o çileyi sona erdiren ev yapımı o basit taktik...

Yüz kılları sorununun üstesinden gelmek istiyorsan ve henüz en iyi tedaviyi arıyorsan, onu keşfettik! Eşlik eden ilaç yüz kıllarını boşaltmak için şaşırtıcı ve onu doğru bir şekilde kullanmanız durumunda, onu elden çıkarmayacaksınız!

Malzemeler;

  • 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 3 yemek kaşığı un
  • su

Kullanma Talimatı

Yüzünüzdeki tüm hindistan cevizi yağını, cildinize tamamen girene kadar hassas şekilde temizleyin. Bu noktada, bir tutkal çerçevelemek için unu suyla karıştırın. Yüzünüze saç gelişiminize benzer şekilde uygulayın. Kurumaya bırakın; yaklaşık 15 dakika sürer. Boşaltın, bu noktada başka bir saç gelişimi şekliyle yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bir toner ve losyon sürün (ideal olarak düzenli).
Bu sistemi bir ay boyunca haftada iki kez yeniden şekillendirmeniz gerekir ve saçınız bu sayede tamamen kendine gelir. Aksi bir saç teli belirmesi durumunda bu yapıştırıcıyı kurun ve bir kez daha uygulayın.

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