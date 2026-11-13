Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlı pusu! İşten evine dönen adamı kurşun yağmuruna tuttu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Küçükçekmece’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iş yerinden evine dönmekte olan Murat A., kimliği belirsiz bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından vurularak kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan gözü dönmüş saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir şahıs, iş yerinden evine giden adamı silahla yaraladı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi 2. Tunç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlirsiz bi kişi, iş yerinde evine dönen Murat A.'yı sokak ortasında silahla yaraladı. Bacaklarından yaralanan Murat A., kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Hastanede tedavisi devam eden Murat A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili yapılan inceleme sürüyor.