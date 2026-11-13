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Gündem Ölüyü bile soyuyorlar: Böyle mala çökme taktiği görülmedi
Gündem

Ölüyü bile soyuyorlar: Böyle mala çökme taktiği görülmedi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Ölüyü bile soyuyorlar: Böyle mala çökme taktiği görülmedi

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, yurt dışında ölen ya da gaiplik kararı verilen Türk vatandaşlarının mirasına sahte belge ve kişilerle el koyan 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "sahte belge kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

 

Çalışmalarda ekipler, yurt dışında hayatını kaybeden veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'de bulunan mirasçı ve miraslarının takip edildiğini, sahte belgeler ve "joker" olarak adlandırılan benzer fiziki özelliklere sahip kişiler kullanılarak haksız kazanç sağlandığını belirledi.

 

Miras dosyalarını ve mirasçısı olmayan kişileri hedef alan şüphelilerin, banka şubelerindeki hesaplardan sahte pasaport ve "joker" aracılığıyla çekim işlemleri yaptığını tespit eden ekipler, çekilen paraların şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak suçtan elde edilen paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığını ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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