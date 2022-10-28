Gönül Dağı yeni transfer haberi ile gündemde! Bomba transferde diziye kim geliyor?
TRT1'de Cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizisi yeni transfer haberi ile gündemde! Bakın diziye kim geliyor..
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’na yeni bir transfer var. Dizide Elif hemşire rolünde yer alan Zümre Meğreli'ye anne geliyor.
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son 2 sezondur diziden ayrılan oyuncularla gündemde. Geçen sezon başrol oyuncusu Gülsüm Ali'nin gidişinin şoku henüz atlatılamadı. Dizide boşluğu dolduracak oyuncu arayışı sürerken bir transfer haberi geldi.
GÖNÜL DAĞI'NA YENİ TRANSFER
Özlem Mert Köseoğlu Gönül Dağı ekibine katıldı. Köseoğlu daha önce Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde rol almıştı.
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül rol alıyor.
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