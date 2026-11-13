Ocak’ta memurlara verilecek olan zam değişti! İşte mesleklere göre yeni maaşlar

Ocak 2027'de memur maaşlarına yapılacak artış için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesine çıkarması, kamu çalışanlarının zam beklentilerini de etkiledi. Bu tahmine göre temmuz-aralık dönemini kapsayan ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 9,97 olması beklenirken, memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 7,91 olarak hesaplandı. Açıklanan beklentiler doğrultusunda polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu görevlilerinin yeni yılda alabileceği maaşlar yeniden gündeme taşındı. Özellikle meslek gruplarına göre maaşlarını karşılaştırmak isteyen memurlar, zamlı ücret tablolarını araştırıyor. Peki, Ocak 2027 memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen ve doktorların yeni maaşları kaç TL'ye yükselecek? İşte tahmini maaş tablosu...

MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2027 HESABI DEĞİŞTİ! EN DÜŞÜK MAAŞ 75 BİN 779 TL OLUYOR

Yeni Şafak’a göre milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar yeniden gündeme geldi. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla dört aylık zam oranı yüzde 6,27 seviyesine ulaşırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesi yeni bir hesaplamayı beraberinde getirdi. Güncel tahmine göre memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 7,91 seviyesinde hesaplanıyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşının 75 bin 779 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Polis, öğretmen, doktor, mühendis ve diğer kamu çalışanlarının yeni maaşları da farklı enflasyon tahminlerine göre yeniden hesaplandı.

MEMUR ZAMMINDA DÖRT AYLIK ENFLASYON HESABI BELLİ OLDU

Ocak 2027 memur maaş zammının belirlenmesinde yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon verileri etkili olacak. Temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşması durumunda memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilecek.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84, eylül ayında yüzde 1,84 ve ekim ayında yüzde 2,58 enflasyon gerçekleşti. Böylece dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,28 seviyesine ulaştı.

Bu veriler üzerinden yapılan hesaplamada memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 1,20 enflasyon farkı oluştu. Ocak ayında uygulanacak yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte dört aylık verilere dayanan toplam artış oranı yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam kesinleşecek.

TCMB'NİN YÜZDE 29,5 TAHMİNİ MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ

Merkez Bankasının 12 Kasım'da açıkladığı yılın son Enflasyon Raporu, ocak ayı maaş hesaplamalarında yeni bir senaryonun ortaya çıkmasını sağladı. TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 seviyesinden yüzde 29,5'e yükseltti.

Güncellenen tahmine göre 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 9,97 olması bekleniyor. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamada, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2,78 seviyesinde bulunuyor.

Ocak 2027 için öngörülen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının enflasyon farkıyla birlikte uygulanması sonucunda toplam artış yüzde 7,91'e ulaşıyor.

OCAK 2027 MEMUR ZAMMI YÜZDE 7,91 OLARAK HESAPLANDI

TCMB'nin güncel yıl sonu tahminine dayanan hesaplamada öne çıkan oranlar şöyle:

* 2026 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 29,50

* 2026 yılının ilk altı aylık enflasyonu: Yüzde 17,76

* İkinci altı aylık tahmini enflasyon: Yüzde 9,97

* Tahmini memur enflasyon farkı: Yüzde 2,78

* Ocak 2027 toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

* Toplam tahmini zam: Yüzde 7,91

Hesaplamada yıllık enflasyon tahmininden ilk altı aylık enflasyon doğrudan çıkarılmıyor. Yıllık enflasyon endeksi ile ilk altı aylık enflasyon endeksi karşılaştırılarak ikinci altı aylık döneme ilişkin artış hesaplanıyor. Ardından memurlar için geçerli toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkı dikkate alınıyor.

Böylece dört aylık gerçekleşmiş verilere göre yüzde 6,27 olan zam hesabı, TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine dayanan senaryoda yüzde 7,91'e yükseliyor. Bu oran kesinleşmiş zam değil, yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek artışı gösteriyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 779 TL'YE YÜKSELEBİLİR

Yüzde 7,91'lik ocak zammı senaryosu, kamu çalışanlarının maaşlarında da yeni hesaplamaları beraberinde getirdi. Mevcut en düşük memur maaşının 70 bin 224 TL'den yaklaşık 75 bin 779 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Aynı hesaplamaya göre farklı meslek gruplarında öne çıkan tahmini maaşlar şöyle

* Uzman doktor: 184 bin 235 TL

* Profesör: 165 bin 327 TL

* Mühendis: 117 bin 822 TL

* Şube müdürü: 115 bin 582 TL

* Araştırma görevlisi: 110 bin 909 TL

* Avukat: 110 bin 214 TL

* Başkomiser: 109 bin 250 TL

* Polis memuru: 99 bin 944 TL

* Uzman öğretmen: 99 bin 456 TL

* Vaiz: 93 bin 863 TL

* Hemşire: 91 bin 556 TL

* Öğretmen: 89 bin 839 TL

* Teknisyen: 81 bin 879 TL

* Memur: 78 bin 850 TL

Bu tutarlar yüzde 7,91 zam varsayımına göre oluşturulan tahmini maaşları gösteriyor. Kesin maaşlar, yılın son iki ayındaki enflasyon verileri ve maaş unsurlarına göre değişebilecek.

POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR MAAŞLARI İÇİN YENİ TABLO

Ocak 2027 maaşlarına ilişkin hesaplamalarda farklı enflasyon tahminleri de karşılaştırılıyor. Dört aylık gerçekleşmiş enflasyona dayanan yüzde 6,27'lik oran, önceki TCMB tahmini, Orta Vadeli Program ve güncel TCMB tahmini ile piyasa beklentileri ayrı ayrı ele alınıyor.

Uzman doktor

* Mevcut maaş: 170.730 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 181.435 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 182.118 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 182.681 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 184.235 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 184.423 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 184.440 TL

* FKB yüzde 8,39: 185.054 TL

Profesör

* Mevcut maaş: 153.208 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 162.814 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 163.427 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 163.933 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 165.327 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 165.495 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 165.511 TL

* FKB yüzde 8,39: 166.062 TL

Mühendis

* Mevcut maaş: 109.185 T

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 116.031 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 116.468 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 116.828 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 117.822 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 117.942 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 117.953 TL

* FKB yüzde 8,39: 118.346 TL

Şube müdürü

* Mevcut maaş: 107.110 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 113.826 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 114.254 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 114.608 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 115.582 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 115.700 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 115.711 TL

* FKB yüzde 8,39: 116.097 TL

Araştırma görevlisi

* Mevcut maaş: 102.779 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 109.223 T

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 109.634 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 109.974 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 110.909 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 111.022 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 111.032 TL

* FKB yüzde 8,39: 111.402 T

Avukat

* Mevcut maaş: 102.135 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 108.539 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 108.947 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 109.284 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 110.214 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 110.326 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 110.336 TL

* FKB yüzde 8,39: 110.704 TL

Başkomiser

* Mevcut maaş: 101.242 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 107.590 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 107.995 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 108.329 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 109.250 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 109.362 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 109.372 TL

* FKB yüzde 8,39: 109.736 T

Polis memuru

* Mevcut maaş: 92.618 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 98.425 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 98.796 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 99.101 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 99.944 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 100.046 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 100.055 TL

* FKB yüzde 8,39: 100.389 TL

Uzman öğretmen

* Mevcut maaş: 92.166 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 97.945 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 98.313 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 98.618 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 99.456 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 99.558 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 99.567 TL

* FKB yüzde 8,39: 99.899 TL

Vaiz

* Mevcut maaş: 86.983 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 92.437 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 92.785 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 93.072 T

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 93.863 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 93.959 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 93.968 TL

* FKB yüzde 8,39: 94.281 TL

Hemşire

* Mevcut maaş: 84.845 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 90.165 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 90.504 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 90.784 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 91.556 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 91.650 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 91.658 TL

* FKB yüzde 8,39: 91.963 TL

Öğretmen

* Mevcut maaş: 83.254 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 88.474 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 88.807 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 89.082 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 89.839 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 89.931 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 89.939 TL

* FKB yüzde 8,39: 90.239 TL

Teknisyen

* Mevcut maaş: 75.877 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 80.634 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 80.938 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 81.188 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 81.879 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 81.962 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 81.970 TL

* FKB yüzde 8,39: 82.243 TL

Memur

* Mevcut maaş: 73.070 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 77.651 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 77.944 T

* OVP yüzde 7 senaryosu: 78.185 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 78.850 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 78.930 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 78.938 TL

* FKB yüzde 8,39: 79.201 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

* Mevcut maaş: 70.224 TL

* Dört aylık yüzde 6,27 zam: 74.627 TL

* Eski TCMB yüzde 6,67 senaryosu: 74.908 TL

* OVP yüzde 7 senaryosu: 75.140 TL

* Güncel TCMB yüzde 7,91 senaryosu: 75.779 TL

* Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 8,02: 75.856 TL

* AA Finans yüzde 8,03: 75.863 TL

* FKB yüzde 8,39: 76.116 TL

KAMU PERSONELİ MAAŞ SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Ocak 2027 maaş zammının yanı sıra kamu personelinin ücret sisteminde kapsamlı bir değişiklik yapılması da gündemde. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan hedefler doğrultusunda kamudaki ücret yapısının sadeleştirilmesi ve daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeni sistem hazırlığında kamu çalışanlarının görevlerinin niteliği, iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeyleri gibi unsurların dikkate alınması hedefleniyor. Böylece farklı kurum ve unvanlarda görev yapan personelin ücret yapısının daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınması planlanıyor.

Söz konusu çalışma, ocak ayında yapılacak maaş zammından ayrı bir düzenleme niteliği taşıyor. Ücret sisteminin nasıl değişeceği, hangi meslek gruplarını kapsayacağı ve uygulama takviminin ne olacağı ise ilerleyen süreçte netleşecek.

OCAK 2027 MEMUR ZAMMI İÇİN SON İKİ AY BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı için kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Dört aylık gerçekleşmiş veriler yüzde 6,27'lik artış hesabını ortaya koyarken, TCMB'nin güncel tahminine dayanan senaryo yüzde 7,91 seviyesine işaret ediyor.

Yıl sonu enflasyonunun tahminlere yakın gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının 75 bin 779 TL civarına yükselmesi bekleniyor. Ancak kesin zam oranı ve yeni maaş tutarları, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.