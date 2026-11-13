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Manchester United, Michael Carrick’a dün veda etmişti! Yeni teknik direktörünü bugün açıkladı

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Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Manchester United, Michael Carrick’a dün veda etmişti! Yeni teknik direktörünü bugün açıkladı

İngiliz devi Manchester United, dün Michael Carrick'ten boşalan teknik direktörlük görevine bugün Mauricio Pochettino'nun getirildiğini duyurdu.

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Foto - Manchester United, Michael Carrick’a dün veda etmişti! Yeni teknik direktörünü bugün açıkladı

‘Kırmızı şeytanlar’ lakaplı takımın teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino getirildi.

#2
Foto - Manchester United, Michael Carrick’a dün veda etmişti! Yeni teknik direktörünü bugün açıkladı

Alınan kötü sonuçların ardından Michael Carrick ile vedalaşan İngiliz devi, Arjantinli teknik adamı resmen duyurdu.

#3
Foto - Manchester United, Michael Carrick’a dün veda etmişti! Yeni teknik direktörünü bugün açıkladı

Manchester United'dan yapılan açıklamada Mauricio Pochettino'nun sözleşmesinin 18 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

#4
Foto - Manchester United, Michael Carrick’a dün veda etmişti! Yeni teknik direktörünü bugün açıkladı

Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'da başlayan Mauricio Pochettino daha sonra sırasıyla Southampton, Tottenham, PSG, Chelsea ve ABD Milli Takımı'nı çalıştırdı.

#5
Foto - Manchester United, Michael Carrick’a dün veda etmişti! Yeni teknik direktörünü bugün açıkladı

Pochettino, PSG'yi çalıştırdığı dönemde 1 Fransa Ligue 1, 1 Fransa Kupası ve 1 Fransa Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

#6
Foto - Manchester United, Michael Carrick’a dün veda etmişti! Yeni teknik direktörünü bugün açıkladı

Öte yandan Arjantinli teknik adam, ABD ile 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna çıkma başarısı göstermişti.

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