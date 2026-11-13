Manchester United, Michael Carrick’a dün veda etmişti! Yeni teknik direktörünü bugün açıkladı
İngiliz devi Manchester United, dün Michael Carrick'ten boşalan teknik direktörlük görevine bugün Mauricio Pochettino'nun getirildiğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiliz devi Manchester United, dün Michael Carrick'ten boşalan teknik direktörlük görevine bugün Mauricio Pochettino'nun getirildiğini duyurdu.
‘Kırmızı şeytanlar’ lakaplı takımın teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino getirildi.
Alınan kötü sonuçların ardından Michael Carrick ile vedalaşan İngiliz devi, Arjantinli teknik adamı resmen duyurdu.
Manchester United'dan yapılan açıklamada Mauricio Pochettino'nun sözleşmesinin 18 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.
Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'da başlayan Mauricio Pochettino daha sonra sırasıyla Southampton, Tottenham, PSG, Chelsea ve ABD Milli Takımı'nı çalıştırdı.
Pochettino, PSG'yi çalıştırdığı dönemde 1 Fransa Ligue 1, 1 Fransa Kupası ve 1 Fransa Süper Kupa zaferi yaşamıştı.
Öte yandan Arjantinli teknik adam, ABD ile 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna çıkma başarısı göstermişti.
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