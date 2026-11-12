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Gündem Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü
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Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Yeniakit Publisher
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Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Halil Avn, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, sarayında kabul etti. Erdoğan’ın Beyrut'ta Lübnanlı siyasilerin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan toplumunun temsilcileriyle de görüşeceği öğrenildi.

Lübnan'ı ziyaret eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, başkentteki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Avn ile bir araya geldi.

Avn ile görüşen heyette, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun yer aldı.

Türk heyeti, görüşmede Cumhurbaşkanı Avn'a İznik çini vazo hediye etti.

YABANCI BASININ DA GÜNDEMİ ERDOĞAN

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin, gün içinde Beyrut'ta Lübnanlı siyasilerin yanı sıra Müslüman ve Hristiyan toplumunun temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Bilal Erdoğan'ın Lübnan ziyareti, dünya basında da büyük ilgi gördü. Erdoğan’ın ziyareti için ‘Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki yeni açılımı açısından dikkat çekici mesajlar’ taşıdığına dikkat çeken yabancı basın, Beyrut ve Trablus'ta dinî, siyasi, toplumsal ve ekonomik aktörlerle yapılacak görüşmeleri ‘Ankara'nın Lübnan'daki ilişkilerini derinleştirme adımları olarak yorumladı.

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