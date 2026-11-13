Akit yazdı Meclis harekete geçecek! Ahlaksıza, hırsıza dokunulacak

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Akit’in “Dokunulmazlığı kaldırmaya yürekleri yok”, “Meclis’te de temiz eller”, “Dokunmak için daha neyi bekliyorsunuz?” gibi çok sayıda haberle dikkat çektiği dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Meclis gündemine geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “daha fazla bekletilmesin” dediği rüşvet, yolsuzluk ve taciz içerikli dokunulmazlık dosyalarının bütçe sonrası gündeme alınması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) uzun süredir bekleyen ve sayıları 1096’yı bulan dokunulmazlık dosyalarından rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz gibi ağır suçlamaları içerenlerin diğerlerinden ayrılarak işleme konulması için hazırlık yapılıyor. Meclis kulislerinde, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül başta olmak üzere haklarında rüşvet, yolsuzluk ve cinsel taciz gibi ağır suçlamalar bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının bütçe maratonu sonrasında Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor.

Demokratik etik yasasına ihtiyaç var

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir; “Biz de elbette ki siyasette bir etiğin, bir ahlakın olması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten 2-3 hafta önce de siyaset etiği yasasının muhakkak çıkarılması gerektiğini biz açıklamıştık. Benim, Mecliste yaptığım açıklama da var bu konuda. Koruma zırhı, dokunulmazlık her şeyde olmamalı. Fakat bunun hangi suçları kapsayacağı, çerçevesinin ne olacağı hususuyla alakalı Mecliste konuşularak, diğer partilerle de uzlaşarak bir çerçeve çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama siyasette bir etik yasasına şiddetle ihtiyaç var. Bunu da herkesten önce aslında biz ifade etmiştik” görüşünü dile getirdi.

Dokunulmazlık suçları kamufle etmemeli

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican da şunları söyledi: “Öncelikle Akit gazetesinin tüm çalışanlarını, hakkında çok ağır iddialar bulunan Milletvekillerinin ‘Dokunulmazlıkların ivedilikle kaldırılması’ konusunu sürekli gündemde tutarak Meclis gündemine alınmasına katkı sağladıkları için canı yürekten tebrik ediyorum. Vekil olmayan bir vatandaş aynı suçlarla ilgili anında tutuklanıp yargılanıyorken, milletvekili ayrıcalığına sahip kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Bu olmaz, olmamalı! Zira ‘Adalet’ kavramı herkesin ama herkesin suç işlediği anda yargılanabildiği durumlarda gerçek manasını bulur. Dolayısıyla dokunulmazlık hususu yeniden değerlendirilmeli. Elbette Milletvekillerinin rahat siyaset üretebilmeleri adına belli bir noktaya kadar dokunulmazlık şemsiyeleri olmalı. Ama işin içine çok vahim iddialar, kanıtlar, tanıklar girdiğinde kolaylıkla bu şemsiye o şahsın üzerinden kaldırılmalı ve adaletin işleyişi sekteye uğratılmamalıdır. Milletvekili dokunulmazlığı, ahlaksızlığı, sapkınlığı ve yolsuzluğu kamufle eden bir araç haline gelmemelidir. Acilen bu sahalar ahlaksız ve namussuz virüslerden temizlenmeli ve kamu vicdanı rahatlatılmalı, milletimiz yetkililere duyduğu güvensizlik anaforundan çıkarılmalıdır.”