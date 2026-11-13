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İkramiye sözü verildi, işçiler ocaktan çıktı: Bartın’da 65 madencinin yer altı eylemi sona erdi

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İkramiye sözü verildi, işçiler ocaktan çıktı: Bartın’da 65 madencinin yer altı eylemi sona erdi

Bartın Amasra'da özel bir maden şirketinde çalışan 65 işçi, maaş alamadıkları için başlattıkları ocaktan çıkmama eylemine son verdi.

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Foto - İkramiye sözü verildi, işçiler ocaktan çıktı: Bartın’da 65 madencinin yer altı eylemi sona erdi

Tarlaağazı köyünde faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 520 işçinin maaşlarını alamadıkları iddiasıyla 12 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi kapsamında, dün 08.00-16.00 vardiyasında maden ocağına inen ve buradan çıkmayan 65 işçi, işverenle yapılan müzakere sonucu eylemi sonlandırma kararı aldı.

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Foto - İkramiye sözü verildi, işçiler ocaktan çıktı: Bartın’da 65 madencinin yer altı eylemi sona erdi

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, şirketin giriş kapısında gazetecilere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişi, sendika ve işveren arasında müzakere yapıldığını söyledi.

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Foto - İkramiye sözü verildi, işçiler ocaktan çıktı: Bartın’da 65 madencinin yer altı eylemi sona erdi

Görüşmede, ikramiyenin hesaplara bugün yatırılması kararı alındığını ve durumu yer altında eylemlerini sürdüren maden işçilerine aktardıklarını anlatan Açıkgöz, "Gelinen noktada bugün öğleden sonra ikramiyeleriniz hesaplarınıza yatıyor.

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Foto - İkramiye sözü verildi, işçiler ocaktan çıktı: Bartın’da 65 madencinin yer altı eylemi sona erdi

Yer altındaki arkadaşlarımıza Bakanlığın, devletin garantör olduğunu söyledik, arkadaşlarımız eylemi bitirme kararı aldı. Arkadaşlarımızı yukarıya sağ salim çıkardık. Maaşla ilgili ödeme planı da başmüfettiş nezaretinde şimdi yapılacak, ona göre de protokol altına alacağız." ifadelerini kullandı.

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