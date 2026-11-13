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Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı

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Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı

Kilis'te 6 Şubat depremlerinden etkilenerek hasar alan Akcurun, Cüneyne ve Pirlioğlu camileri, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden ibadete açtı.

#1
Foto - Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı

Açılış programında konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, üç caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Kilis'te bulunduğunu belirterek, 6 Şubat depremlerinde tarihi eserlerin ciddi hasar gördüğünü ifade etti. Aksu, vakıf gelirleriyle eserlerin yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

#2
Foto - Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ise 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentteki vakıf eserleri ve camilerin de hasar gördüğünü belirtti. Depremin hemen ardından yaraların sarılması için çalışma başlatıldığını ifade eden Kalaylı, Cumhurbaşkanının himayelerinde vatandaşların sağlam ve modern konutlara ulaşması için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

#3
Foto - Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı

Kilis'te depremde 22 vakıf eserinin hasar gördüğünü, bunlardan 20'sinin cami olduğunu aktaran Kalaylı, bugüne kadar 14 caminin restorasyonunun tamamlandığını, geriye 6 caminin kaldığını ve bu camilerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

#4
Foto - Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı

Konuşmaların ardından açılışı yapılacak camilerde dualar edildi. Akcurun Camii, Cüneyne Camii ve Pirlioğlu Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla birlikte programa katılan protokol ve vatandaşlar cuma namazını kıldı.

#5
Foto - Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı

Restorasyonu tamamlanan camilerde yapılan çalışmalar kapsamında, 17. yüzyılda inşa edilen Pirlioğlu Camii'nde deprem sonrası güçlendirme çalışmalarının yanı sıra çatı, taş ve ahşap yenilemeleri gerçekleştirildi.

#6
Foto - Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı

Depremde ağır hasar alan Cüneyne Camii'nin duvarları, çatısı ve minaresi yenilenerek güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 1583 yılında inşa edilen Akcurun Camii'nde ise depremde yıkılan bölümler yeniden yapıldı, kubbe, tonoz ve minaresinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

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