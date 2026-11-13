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Ekonomi Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı 165 liraya çakıldı! Üretici çareyi TMO kapısında kuyruğa girmekte buldu!
Ekonomi

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı 165 liraya çakıldı! Üretici çareyi TMO kapısında kuyruğa girmekte buldu!

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Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı 165 liraya çakıldı! Üretici çareyi TMO kapısında kuyruğa girmekte buldu!

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki önlenemez düşüş devam ediyor. Sezona 200 lira seviyesinden giriş yapan 50 randıman fındığın kilogram fiyatının Giresun merkezde 165 liraya kadar gerilemesiyle piyasada arz durma noktasına gelirken, emeğinin karşılığını almak isteyen üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Sezona 200 lira seviyesinden başlayan 50 randıman fındığın kilogram fiyatı, Giresun merkezde 165 liraya kadar geriledi.

Fiyatlardaki düşüşün ardından serbest piyasada fındık arzı durma noktasına gelirken, üreticiler TMO alım noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Giresun merkezde 165 liraya kadar düşen 50 randıman fındığın kilogram fiyatının bazı ilçelerde ise 175 liraya kadar yükseldiği öğrenildi. Piyasada emanete bırakılan fındık miktarının fazla olmasının fiyatların düşük seyretmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Sezon başında 50 randıman fındık için kilogram başına 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO, Giresun merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele’deki alım noktalarında üreticilerden fındık alımını sürdürüyor.

Öte yandan FİSKOBİRLİK’e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nde Giresun kalite fındığın 50 randıman kilogram fiyatı 187 lira olarak uygulanıyor.

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