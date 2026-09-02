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Gündem Tek video ne güzel özetlemiş! Maymunların çırpınışı Ekrem ve Mansur'u hatırlattı
Gündem

Tek video ne güzel özetlemiş! Maymunların çırpınışı Ekrem ve Mansur'u hatırlattı

Yeniakit Publisher
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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda maymunların arabanın ön camındaki muzu yeme çabası, çok isteyip ulaşamadıkları cumhurbaşkanlığı adaylığı için adeta kapışan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun son halini hatırlattı.

Sosyal medyada paylaşılan ve nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan paylaşılan videoda maymunların arabanın ön camındaki muzu yeme çabası Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına benzetildi.

Videoyu izleyen çok sayıda kullanıcı, maymunların aracın içindeki muza camdan ulaşmaya uğraşmasını, çok isteyip ulaşamadıkları cumhurbaşkanlığı adaylığı için örtülü bir savaşa girişen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun son haline benzetti. Kullanıcılar "Tek bir video olayı ne güzel özetlemiş" yorumları yaparken, maymunların İmamoğlu ile Yavaş'a benzetilmesi videoyu gündemde üst sıralara taşıdı. 

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