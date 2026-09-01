Gerçekten bir anlaşmazlık mı, linç girişimi mi? Gaye Erkan iddialarının arkasında ne var?

İddiaya göre Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Yönetimi’nin, eski Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’a noter aracılığıyla ihtar gönderdi. İhtarda, sitede villa sahibi olan Erkan’ın ortak yaşamı diğer maliklere çekilmez hale getirdiği ileri sürüldü. Bu durumun devam etmesi halinde ise “mülkün devri davası” açılacağının belirtildi. Yaşananların gerçekten site yönetimi ile Gaye Erkan arasındaki bir anlaşmazlıktan mı kaynaklandığı, yoksa eski Merkez Bankası Başkanı’na yönelik bir linç girişiminin parçası mı olduğu merak konusu oldu.

“SİTE ÖNLEM TALEP ETTİ”

Ekonomim.com’da Said Özdemir imzalı haberde, “Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, Bodrum’daki Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nden 1,3 milyon Euro’ya satın aldığı ‘villadaki yaşamı’ bütün komşularını canından bezdirmiş görünüyor” denildi. Haberde, “Hafize Gaye Erkan’dan şikayetçi olan komşuları site yönetiminden ‘malikler’ olarak önlem talep etti. Site yönetimi de tüm uyarılara rağmen devam eden eylemleri nedeniyle kendisine 28 Ağustos 2026’da noterden ihtarname gönderdi.” ifadelerine yer verildi.

“MÜLKİYET DEVRİ İÇİN DAVA AÇILMASI...”

Özdemir'in iddiasına göre ihtarnamede, şu ifadelere yer verildi: “Ortak yaşamın diğer kat malikleri açısından çekilmez hale gelmesine neden olan eylemlerinizin devam etmesi ve gerekli yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 25’inci Maddesi kapsamında bağımsız bölümünüzün mülkiyetinin devri için dava açılması da dahil olmak üzere müvekkil site yönetimin sahip olduğu tüm yasal hak ve başvuru yollarına başvurulacağına bu kapsamda doğacak yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin tarafınıza yükletilmesinin talep edileceğini ihtaren bildiririz…”

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Haberin devamında, komşuların şikayetlerine dair özetle şu iddialara verildi: “Ortak alan işgali, başka evleri gören güvenlik kamerası, servis araçlarını fazla kullanma, otoparkta aile fertleri için park alanı tutma, otel misafirleriyle tartışma, kişisel yemek hazırlatma, personeli şahsi işiyle meşgul etme.”

İDDİALARIN ARKASINDA NE VAR?

Gaye Erkan’a yöneltilen bu suçlamaların gerçeği ne ölçüde yansıttığı ise henüz bilinmiyor. Kamuoyuna peş peşe servis edilen iddiaların gerçekten komşularla yaşanan bir anlaşmazlığa mı dayandığı, yoksa Erkan’ı hedef alan yeni bir linç girişiminin parçası mı olduğu merak konusu haline geldi.