Sahte savcı tuzağı kuyumcuda bozuldu: 2 milyonluk altın son anda kurtarıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yalova’da kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen bir kişi, altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gitti. Durumdan şüphelenen kuyumcunun dikkati, dolandırıcılığı son anda önledi.
Telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, N.B'ye (81) kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.
Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden N.B, altınlarını bozdurmak istedi.
Kuyumcu Sinan İnci, N.B'nin sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, N.B'yi dolandırılmaktan kurtardı.
Kuyumcu Sinan İnci, gazetecilere N.B'nin sürekli telefon görüşmesi yapması üzerine ona bazı sorular sorduğunu ve dolandırıldığını anladığını belirterek, "112'yi aradık. Polis ekipleri gelerek hemen olaya müdahale etti. Yaklaşık 2 milyon civarında amcanın altını vardı. Sağ olsun emniyet mensuplarıyla beraber altınlarını kurtarmış olduk." diye konuştu.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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