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Spor Nordin Amrabat’ın yeni adresi belli oldu
Spor

Nordin Amrabat’ın yeni adresi belli oldu

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Nordin Amrabat’ın yeni adresi belli oldu

Hollanda'nın güçlü takımlarından Utrecht, Faslı sağ kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, "Utrecht, Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı. 39 yaşındaki Faslı milli futbolcu, iki haftadır teknik direktör Anthony Correia'nın takımıyla antrenman yapıyor ve artık resmi maçlarda oynayabilecek durumda." ifadelerine yer verildi.

Fas Milli Takımı formasını 64 maçta giyen Amrabat, Türkiye, Yunanistan ve Suudi Arabistan'da lig şampiyonlukları yaşadı.

Amrabat, daha önce Galatasaray, PSV, Malaga, Watford, AEK ve Al-Nassr kulüplerinde forma giydi.

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