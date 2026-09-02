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Siyaset Cuma namazına giden öğrencileri fişliyordu! Bakan Tekin'den vesayetçi Dündar'a gönderme
Siyaset

Cuma namazına giden öğrencileri fişliyordu! Bakan Tekin'den vesayetçi Dündar'a gönderme

Yeniakit Publisher
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AK Parti Batman İl Başkanlığı'nda açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 Şubat döneminin medyadaki vesayetçisi Uğur Dündar’ın Cuma namazına giden öğrencileri fişleyen haberlerini hatırlatarak, “"Bu ülkede cuma namazına giden öğrenciler ana haber bültenlerinde şaşkınlık konusu olarak anlatılıyordu. 'Bunlara tedbir alınması gerekiyor. Bunları kim gönderiyor?' naralarıyla güvenlik güçleri göreve çağrılıyordu, devlet göreve çağrılıyordu." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Batman İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında geçmişteki vesayet odaklarına yönelik mesajlar veren Tekin, solakların duayen gazeteci diye pazarladığı Uğur Dündar’ın Cuma namazına giden öğrencileri hedef alan haberlerini hatırlattı.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı vesayet ve yasakçı dönemlere değinen Bakan Tekin, eğitim ve toplumsal hayattaki baskıcı zihniyetin 2002 yılından itibaren hayata geçirilen reformlarla ortadan kaldırıldığını söyledi.

 

UĞUR DÜNDAR’A GÖNDERME

Geçmiş dönemlerde ana haber bültenlerine yansıyan ayrımcı haberleri hatırlatan Bakan Tekin, şu sözleri sarf etti.

"Bu ülkede cuma namazına giden öğrenciler ana haber bültenlerinde şaşkınlık konusu olarak anlatılıyordu. 'Bunlara tedbir alınması gerekiyor. Bunları kim gönderiyor?' naralarıyla güvenlik güçleri göreve çağrılıyordu, devlet göreve çağrılıyordu."

Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir toplumsal düzenin önemini vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, "Sokağa çıktığımızda etnik ya da dini kimliğimizden dolayı başımıza bir iş gelmeyeceğinin garantisi olması lazım. 2002’den itibaren inşa etmeye çalıştığımız Türkiye işte tam olarak bu" değerlendirmesinde bulundu.

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