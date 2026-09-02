Siyonist zulüm kavramları yeniden tanımlattı: ‘Filistin Sözlüğü’ kitabı tanıtıldı

FİLİSTİN SÖZLÜĞÜ İŞGAL EDİLEN LİTERATÜRE KARŞI BİR ALTERNATİF - Gerçekliğin kullanılan dilin içinde başka bir görünüm kazandığına dikkati çeken Peru, şöyle devam etti: "Bir halkın yaşadığı acı birkaç kelimeyle sıradanlaştırılabiliyor. Filistin Sözlüğü'nün metodolojisi de işte bu ilişkiler üzerine kuruldu. Okur tek bir maddeyi okuyup eserden ayrılmak zorunda değil. Bir kavramın izini sürerek Filistin tarihine ulaşabilir. Bir tarihi olaydan hukuki bir tartışmaya geçebilir. Bir isimden kültürel hafızaya ulaşabilir. Bir şehirden bütün bir coğrafyanın hikayesine bakma imkanına sahip olabilir. Bu nedenle Filistin Sözlüğü'nü bir bilgi deposu olarak görmüyoruz. Bir düşünme biçimi önerisi olarak görüyoruz. Bununla birlikte işgal edilen literatüre karşı alternatif bir literatür ortaya koyuyor." Filistin Sözlüğü'nün kavramları yeniden tanımladığını aktaran Peru, "'Güvenlik duvarı' yerine 'apartheid duvarı' veya 'utanç duvarı', 'yerleşimci' yerine 'gaspçı', 'altı gün savaşı' yerine '1967 İsrail saldırganlığı' ifadelerini kullanıyor. 'Hasbara', 'holokost endüstrisi', 'anti-semitizm', 'tıbbi misyonerlik' kavramlarıyla da manipülasyona karşı duruş sergiliyor. Filistin Sözlüğü'ne farklı bilim alanlarından 273 akademisyen ve araştırmacımız katkı sundu. 15 farklı editörlük alanında titiz bir çalışma yürütüldü. Ortaya 630 maddeden oluşan çok kapsamlı bir eser çıktı." şeklinde konuştu. Filistin'in hikayesiyle ilgili kayıt tutmanın büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Peru, "Anadolu Ajansı olarak son yıllarda bu sorumluluğu derinden hissediyoruz. Anadolu Ajansı, İsrail yönetiminin Ekim 2023'ten itibaren başlayan saldırılarını bölgede 112 muhabir, foto muhabiri ve serbest haberciyle takip etti. Bunların 26'sı da bizzat Gazze'de görev yaptı. Gazze'de yaşananları dünyanın tanıklığına sunduk. Muhabirlerimiz hayatlarını tehlikeye atarak sahada görevlerini yerine getirmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.