Siyonist zulüm kavramları yeniden tanımlattı: ‘Filistin Sözlüğü’ kitabı tanıtıldı

KARARLILIĞI İFADE EDEN 'SUMUD' KAVRAMI BİZE GÜÇ VERDİ: Kitabın editör yardımcısı Hitit Üniversitesi Doktorantı Pınar Ayşe Gidiş ise kavramları manipülasyon ve sömürgeci dilden arındırarak yerli kaynaklardan yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti. Projenin özgün ve disiplinler arası yapısına dikkati çeken Gidiş, her madde için 10-12 farklı metin versiyonu hazırlandığını, editör ve yardımcılarının iki yılı aşkın süre boyunca her akşam ortalama 2,5 saat toplantı yaptığını, toplantıların hazırlığı için gün içinde 8-9 saat çalışıldığını bildirdi. Çapraz okumalar, kaynak ve atıf kontrollerinin satır satır gerçekleştirildiğini belirten Gidiş, yalnızca "A" harfi kapsamındaki 48 maddenin 294 kez editörlük işleminden geçtiğini kaydetti. Sözlüğün yalnızca başvurulacak bir kaynak değil, baştan sona okunabilecek bir eser olarak tasarlandığını dile getiren Gidiş, okuma kılavuzları, göndermeler, "bakınız" ve "ayrıca bakınız" notlarıyla maddeler arasında bağlantı kurulduğunu söyledi. Sözlükte akademik okuma, 55 soruyla okuma ve farklı düzeylerde madde önerileri sunan üç ayrı okuma rehberi bulunduğunu aktaran Gidiş, "Biz sözlüğümüzün baştan sona okunmasını hedefliyoruz. Sadece bir maddeye bakıp kapatmak değil, bütünlüklü bir okuma için özel çaba sarf ettik." dedi. Çalışmalarında Filistin halkının direniş ve kararlılığını ifade eden "sumud" kavramından güç aldıklarını belirten Gidiş, "Onların sumud olarak adlandırdıkları o muhteşem kavram bize her zaman güç verdi. Yorulmadık, daha da güçlendik. Gerçekten onlara çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı. Programa AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf Özkır ve Prof. Dr. İsmail Çağlar ile AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, akademisyenler ve Ajans çalışanları katıldı.