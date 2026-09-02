Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği

Yerli ve milli her adımın karşısında yer alan Sözcü TV’de yine bir cehalet örneği sergilendi. Jeopolitik nedenlerden dolayı petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar üzerinden Türkiye’yi hedef almaya kalkışan Sözcü TV Haber sunucusu Özlem Gürses rezil oldu. Elektrikli TOGG üzerinden yakıt fiyatlarını eleştirmeye kalkışan Gürses, “TOGG kaç liraya doluyor” diyerek TOGG’un mazotlu değil de elektrikli olduğundan bihaber olduğunu gösterdi.