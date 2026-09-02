Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yerli ve milli her adımın karşısında yer alan Sözcü TV’de yine bir cehalet örneği sergilendi. Jeopolitik nedenlerden dolayı petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar üzerinden Türkiye’yi hedef almaya kalkışan Sözcü TV Haber sunucusu Özlem Gürses rezil oldu. Elektrikli TOGG üzerinden yakıt fiyatlarını eleştirmeye kalkışan Gürses, “TOGG kaç liraya doluyor” diyerek TOGG’un mazotlu değil de elektrikli olduğundan bihaber olduğunu gösterdi.
TOGG’u hedef alan bir haberi aktaran SÖZCÜ TV sunucusu Özlem Gürses’in, söz konusu elektrikli aracın “mazotla” çalıştığını sandığı ortaya çıktı.
Elektrikli bir otomobilin yakıt sistemini dahi doğru değerlendiremeyen Gürses'in yaptığı muhalefetin ne kadar yüzeysel kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.
Gürses’in teknik bir konuyu yeterli bilgiye dayanmadan gündeme taşıması, kamuoyunda “boşa muhalefet” tartışmasını da beraberinde getirdi.
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