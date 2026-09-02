Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde Uluslararası Havalimanı Konseyi (ACI World) tarafından düzenlenen "Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026" İstanbul'da başladı. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "İstanbul Havalimanı 4'üncü pist yatırımını tamamlamış durumda. İnanıyorum ki bu ay içerisinde testler tamamlandıktan sonra operasyona da geçeceğiz" dedi. ACI World tarafından düzenlenen "Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026" İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen başta olmak üzere havacılık sektöründen pek çok isim zirveye katılım gerçekleştirdi. Basın toplantısı düzenleyen İGA CEO'su Selahattin Bilgen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.