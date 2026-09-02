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Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi

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Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde Uluslararası Havalimanı Konseyi (ACI World) tarafından düzenlenen "Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026" İstanbul'da başladı. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "İstanbul Havalimanı 4'üncü pist yatırımını tamamlamış durumda. İnanıyorum ki bu ay içerisinde testler tamamlandıktan sonra operasyona da geçeceğiz" dedi. ACI World tarafından düzenlenen "Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026" İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen başta olmak üzere havacılık sektöründen pek çok isim zirveye katılım gerçekleştirdi. Basın toplantısı düzenleyen İGA CEO'su Selahattin Bilgen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

#1
Foto - Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi

Hava taksi operasyonlarına dair açıklamalarda bulunan CEO Selahattin Bilgen, "Bahsettiğimiz master plan içerisinde; hava taksi operasyonlarının nereye ve ne şekilde ineceğinin altyapısı planlanmış durumda. Özellikle dünyanın her yerine 3-4 saat içerisinde gidebilmek söz konusu oldu. Bu aslında bizim şehrimizle olan bağlantımızın kurulmasında çok etkileyici bir gelişim olacak. Biz de orada belli gelişimleri destekliyoruz ve ortak pozisyonda gidiyoruz. Altyapımızı da ona göre hazırlıyoruz" diye konuştu.

#2
Foto - Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi

Savaşların havacılık sektörüne birçok anlamda etkisi olduğunu kaydeden Selahattin Bilgen, "Orta Doğu'daki ülkelerin pek çoğu aslında İstanbul'u dünyaya bağlantı noktası olarak kullanıyor. İran, Suriye, Irak, Ürdün gibi ülkeler İstanbul üzerinden dünyaya bağlanıyor. Dolayısıyla aslında bizim günlük yaklaşık 230-240 uçuş yaptığımız bölgede zaman zaman hava sahasının kapanması tabii ki trafiği olumsuz etkiledi. Bunun ötesinde, istikrarsızlık jet yakıtlarını ve petrol fiyatlarını biliyorsunuz ki yukarı itti.

#3
Foto - Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi

Bu da bilet fiyatlarına yansıyınca küresel ölçekteki havacılık talebini de yine baskı altına aldı. Bunun ötesinde ama biz İstanbul Havalimanı olarak tabii küresel ölçekte aslında güvenli liman konumumuzu koruyoruz. Özellikle doğu-batı eksenli uçuşlarda daha fazla İstanbul Havalimanı tercih edilmeye başlandı. Yılbaşından bugüne kadar baktığımız süreçte yüzde 2'lik bir büyümeyi bu sayede başarmış durumdayız. Ama tabii ki hedeflerimiz çok daha yüksekti. Eğer uzun vadeli perspektifte bu sorunlar giderilirse biz çok daha hızlı büyüyeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

#4
Foto - Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi

İstanbul'un küresel havacılıkta ciddi bir potansiyeli olduğunun altını çizen Bilgen, "Bugüne kadarki aslında başarılarımızın arkasında da bu önemli potansiyelin gerçeğe dönüşmesi var. İleriye dönük olarak baktığımızda da daha gidecek hâlâ çok bir yolumuz var. Bizim avantajımız, çok vizyoner bir proje olarak çok büyük bir yatırımın planlanmış ve hayata geçirilmiş olması; ama bunun yanı sıra da aslında ileriye dönük olarak da bu büyümeyi kapsayacak ileri vadeli yatırımların da planlanmış olması. İstanbul Havalimanı 4'üncü pist yatırımını tamamlamış durumda. İnanıyorum ki bu ay içerisinde testler tamamlandıktan sonra operasyona da geçeceğiz. Daha uzun vadeli perspektifte baktığımızda da, zaten mevcut terminalimiz biliyorsunuz dünyadaki en büyük havalimanı terminali. Buradaki yapacağımız yatırımlarla mevcut terminalimizin kapasitesini 120 milyona çıkarıyor olacağız önümüzdeki birkaç yıllık periyotta. Devamında da gene 110 milyon yolcuya ulaştığımızda 2'nci terminal binasının inşaatı başlıyor olacak. Bu şekilde yolcu sayısı ve uçuş sayısıyla tetiklenen yatırım programımız hız kesmeden devam edecek inşallah" açıklamalarına yer verdi.

#5
Foto - Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi

Yolcu sayısında yılbaşından bugüne yüzde 2'lik bir büyüme gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Selahattin Bilgen, "Yıla başladığımızda tabii daha yüksek hedeflerle başlamıştık ama siyasi olaylar ve savaşların etkisiyle biraz daha beklediğimizin altında bir büyüme gerçekleşiyor. Yılı 86 milyon yolcunun biraz üzerinde kapatmayı hedefliyoruz" dedi. Havacılığın ekonominin büyümesiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan CEO Selahattin Bilgen, "Ekonomi büyüdüğünde insanlar daha fazla seyahat ediyor, daha fazla ticaret yapıyor, daha fazla üretimin başka yerlere taşınması söz konusu oluyor, turizmin arttığını görüyoruz. Bunlar arttığında da aslında bir yandan da havacılığa olan talep artıyor.

#6
Foto - Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi

Şimdi küresel ölçekte ne olursa olsun uzun vadede yaklaşık yüzde 2,5'lar mertebesinde bir büyümenin öngörüldüğü bir dünyada düşünün; havacılığın da küresel büyümenin yaklaşık 2 katı büyümesi bekleniyor. İstanbul gibi doğu, batı, kuzey, güney aksında önemli uçuş rotalarının aslında merkezinde olan bir yerdeyseniz, burada zamanında bu kapasiteyi koyup bu artan talebi karşıladığınızda rakiplerinize göre bir adım önde oluyorsunuz.

#7
Foto - Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi

O yüzden aslında ülkemizdeki havacılık vizyonu da bu yönde gelişti. Biz de İGA olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Kısa vadeli çalkantılar olabilir, kısa vadeli talebi baskılayan unsurlar olabilir ama ben orta ve uzun vadede hep havacılığın ekonomiden de daha hızlı büyüdüğünü gördük ve devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin de bunun içindeki payının da daha fazla artabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yatırımların devam etmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

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