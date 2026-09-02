Yeni rekor peşinde koşuyor Dünyanın en iyisine 4’üncü pist müjdesi

İstanbul'un küresel havacılıkta ciddi bir potansiyeli olduğunun altını çizen Bilgen, "Bugüne kadarki aslında başarılarımızın arkasında da bu önemli potansiyelin gerçeğe dönüşmesi var. İleriye dönük olarak baktığımızda da daha gidecek hâlâ çok bir yolumuz var. Bizim avantajımız, çok vizyoner bir proje olarak çok büyük bir yatırımın planlanmış ve hayata geçirilmiş olması; ama bunun yanı sıra da aslında ileriye dönük olarak da bu büyümeyi kapsayacak ileri vadeli yatırımların da planlanmış olması. İstanbul Havalimanı 4'üncü pist yatırımını tamamlamış durumda. İnanıyorum ki bu ay içerisinde testler tamamlandıktan sonra operasyona da geçeceğiz. Daha uzun vadeli perspektifte baktığımızda da, zaten mevcut terminalimiz biliyorsunuz dünyadaki en büyük havalimanı terminali. Buradaki yapacağımız yatırımlarla mevcut terminalimizin kapasitesini 120 milyona çıkarıyor olacağız önümüzdeki birkaç yıllık periyotta. Devamında da gene 110 milyon yolcuya ulaştığımızda 2'nci terminal binasının inşaatı başlıyor olacak. Bu şekilde yolcu sayısı ve uçuş sayısıyla tetiklenen yatırım programımız hız kesmeden devam edecek inşallah" açıklamalarına yer verdi.