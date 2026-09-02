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Gündem Sulara gömülen 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin son liman görüntüsü ortaya çıktı!
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Sulara gömülen 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin son liman görüntüsü ortaya çıktı!

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Sulara gömülen ve içindeki 10 kahraman Türk denizcisiyle irtibatın kesildiği geminin, 27 Ağustos'ta İskenderun İSDEMİR Limanı'ndan son kez ayrıldığı anlar limanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Silivri açıklarında motor yağı yüklü "ALSU" isimli tankerle çarpıştıktan sonra saniyeler içinde karanlık sulara gömülen "Tuğberk İmamoğlu" adlı rulo sac yüklü kuru yük gemisine ait son görüntüler ortaya çıktı. Sulara gömülen ve içindeki 10 kahraman Türk denizcisiyle irtibatın kesildiği geminin, 27 Ağustos'ta İskenderun İSDEMİR Limanı'ndan son kez ayrıldığı anlar limanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 Marmara Denizi'nde bir ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos'ta İskenderun Limanı'ndan ayrılışının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

Silivri açığında gece saatlerinde motor yağı yüklü "ALSU" gemisiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin, İSDEMİR Limanı'ndan demir aldığı öğrenildi.

 

Rulo sac taşıyan geminin limandan 27 Ağustos saat 15.58'de ayrılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta, yola çıkan gemiye römorkörün eşlik etmesi yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi'ndeki kazanın ardından batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinde kaptanlar dahil 10 Türk deniz insanının bulunduğunu, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

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