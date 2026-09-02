İhtiyacını karşılayacak: Çocukların inadıyla nasıl başa çıkılır? Yapımı basit: 3 yöntemi yapın sonrası rahat edin...

2. Güç Çatışmasına Girmeyin ve Sakin Kalın Çocuğunuz inatlaştığında siz de sesinizi yükseltir veya ısrar ederseniz, durumu bir "kazananı olan savaşa" dönüştürürsünüz. Çocuklar ebeveynlerinin duygusal tepkilerini aynalar. Sakin kalmak, krizin büyümesini engeller. Nasıl Uygulanır? Kararlı ama şefkatli bir tonla kuralı netleştirin ve ardından bir süre sessiz kalın. Tartışmayı uzatmak yerine; "Hırkanı giymek istemediğini anlıyorum ama hava soğuk ve hasta olmanı istemiyorum. Hazır olduğunda giymen için buraya bırakıyorum" diyerek geri çekilin ve ona sakinleşme alanı tanıyın. 3. Empati Kurun ve Duygusunu İsimlendirin İnatçılığın arkasında genellikle ifade edilemeyen bir hayal kırıklığı, yorgunluk veya engellenmişlik hissi yatar. Çocuğun isteğini hemen kabul etmek zorunda değilsiniz, ancak ne hissettiğini anladığınızı gösterdiğinizde direnci kırılacaktır. Nasıl Uygulanır? "Neden inat ediyorsun!" demek yerine; "Şu an parktan ayrılmak istemediğin için kızgınsın, bunu anlıyorum. Eğlenmeye devam etmek istiyorsun ama eve gitme vaktimiz geldi" diyerek duygusunu onaylayın. Anlaşıldığını hisseden çocuk, kuralı kabul etmeye daha yatkın hale gelir.