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İhtiyacını karşılayacak: Çocukların inadıyla nasıl başa çıkılır? Yapımı basit: 3 yöntemi yapın sonrası rahat edin...

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Giriş Tarihi:

İhtiyacını karşılayacak: Çocukların inadıyla nasıl başa çıkılır? Yapımı basit: 3 yöntemi yapın sonrası rahat edin...

Ebeveynlerin en çok rahatız olduğu ve zorlandığı konulardan biri de çocukların beklenmedik anlarında çıkan inatlarıdır. Peki, çocukların inadı nasıl kırılır? İhtiyacı olanlar işte yıkıcı şekilde olmayan yöntemler! Değerledirme yapan Uzmanlara göre doğru iletişim yöntemleriyle kriz anlarını çatışmadan iş birliğine dönüştürmek mümkün. İşte çocukların inadını kıran 3 temel yöntemi yapımı da kolay...

#1
Foto - İhtiyacını karşılayacak: Çocukların inadıyla nasıl başa çıkılır? Yapımı basit: 3 yöntemi yapın sonrası rahat edin...

Çocuklarda inatçılık genellikle bir kişilik bozukluğu değil, bireyselleşme ve bağımsızlık kazanma çabasının doğal bir parçasıdır. Kararlı, tutarlı ve şefkatli bir duruş sergilemek bu süreci yönetmenin en sağlıklı yoludur.

#2
Foto - İhtiyacını karşılayacak: Çocukların inadıyla nasıl başa çıkılır? Yapımı basit: 3 yöntemi yapın sonrası rahat edin...

İnatçı davranışlar sergileyen çocuklarla iletişim kurarken, güç çatışmasına girmek yerine çocuğu anlamaya ve sürece dahil etmeye odaklanmak en etkili yoldur. İşte inatlaşma anlarını krizden iş birliğine dönüştürecek 3 temel yöntem...

#3
Foto - İhtiyacını karşılayacak: Çocukların inadıyla nasıl başa çıkılır? Yapımı basit: 3 yöntemi yapın sonrası rahat edin...

1. "Hayır" Demek Yerine Seçenek Sunun İnatçı çocuklar kontrol duygusunu sever ve kendilerine emir verilmesinden hoşlanmazlar. Onlara dikte etmek yerine, sınırları sizin belirlediğiniz iki kabul edilebilir seçenek sunarak kontrolün kendilerinde olduğu hissini verin. Nasıl Uygulanır? "O odanı hemen topla!" demek yerine; "Odanı akşam yemeğinden önce mi yoksa sonra mı toplamak istersin?" veya "Pijamanı sen mi giymek istersin, ben mi yardım edeyim?" şeklinde yaklaşın. Bu durum, çocuğun iradesine saygı duyulduğunu hissettirir.

#4
Foto - İhtiyacını karşılayacak: Çocukların inadıyla nasıl başa çıkılır? Yapımı basit: 3 yöntemi yapın sonrası rahat edin...

2. Güç Çatışmasına Girmeyin ve Sakin Kalın Çocuğunuz inatlaştığında siz de sesinizi yükseltir veya ısrar ederseniz, durumu bir "kazananı olan savaşa" dönüştürürsünüz. Çocuklar ebeveynlerinin duygusal tepkilerini aynalar. Sakin kalmak, krizin büyümesini engeller. Nasıl Uygulanır? Kararlı ama şefkatli bir tonla kuralı netleştirin ve ardından bir süre sessiz kalın. Tartışmayı uzatmak yerine; "Hırkanı giymek istemediğini anlıyorum ama hava soğuk ve hasta olmanı istemiyorum. Hazır olduğunda giymen için buraya bırakıyorum" diyerek geri çekilin ve ona sakinleşme alanı tanıyın. 3. Empati Kurun ve Duygusunu İsimlendirin İnatçılığın arkasında genellikle ifade edilemeyen bir hayal kırıklığı, yorgunluk veya engellenmişlik hissi yatar. Çocuğun isteğini hemen kabul etmek zorunda değilsiniz, ancak ne hissettiğini anladığınızı gösterdiğinizde direnci kırılacaktır. Nasıl Uygulanır? "Neden inat ediyorsun!" demek yerine; "Şu an parktan ayrılmak istemediğin için kızgınsın, bunu anlıyorum. Eğlenmeye devam etmek istiyorsun ama eve gitme vaktimiz geldi" diyerek duygusunu onaylayın. Anlaşıldığını hisseden çocuk, kuralı kabul etmeye daha yatkın hale gelir.

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