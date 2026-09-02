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Gündem İmamoğlu gemisinin sahibinden şok iddia: ALSU adlı gemi rotasında değildi!
Gündem

İmamoğlu gemisinin sahibinden şok iddia: ALSU adlı gemi rotasında değildi!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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İmamoğlu gemisinin sahibinden şok iddia: ALSU adlı gemi rotasında değildi!

Marmara Denizi'ndeki kazada batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, “Gemimiz kendi sefer yolunda seyrediyor. Diğer gemi olmaması gereken yolda. Kaptanımız o gemiyi arıyor, sonra ikinci defa görüşme oluyor. Ondan sonra çarpışma oluyor, kimseye haber verilmiyor. 'Haber verildi' denilen, 'Tuğberk İmamoğlu' gemimizin cihazının saat 03.15'te Ankara'ya haber vermesi” dedi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gerçekleşen gemi kazasında batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, kazaya karışan ALSU gemisinin, olmaması gereken yolda bulunduğunu ve kaza öncesi bu geminin arandığını iddia etti.

Gemilerinin kendi sefer yollarında seyrettiğini bildiren Doğruyol, şunları söyledi:

HER ŞEY RAPORLARDA VAR

"Diğer gemi olmaması gereken yolda. Kaptanımız o gemiyi arıyor, sonra ikinci defa görüşme oluyor. Ondan sonra çarpışma oluyor, kimseye haber verilmiyor. 'Haber verildi' denilen, 'Tuğberk İmamoğlu' gemimizin cihazının saat 03.15'te Ankara'ya haber vermesi...Bu sistem, Ankara'ya bağlı, acil durumlar için gemi tehlikeye girdiğinde otomatik çalışan bir şey veya mürettebat tarafından çalıştırılan bir şey. O haber veriyor, öteki gemiden yine bir şey yok. Onlar saat 3.41'de haber veriyorlar. Raporlarda da zaten yazıyor," 

Doğruyol, kaza noktasında boş bir halde bulunan can kurtarma araçlarına ilişkin ise "Filikaları bizimkiler indirmeye çalışmıştır ama içine binemedilerse bilemiyoruz ne olduğunu. İnşallah kurtulmuşlardır" dedi.

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