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Kadın - Aile Göz çevresi maskesi tarifi nedir diyenlere haberimiz var: Tek başına işe yarar: Sıra dışı görünüm katıyor
Kadın - Aile

Göz çevresi maskesi tarifi nedir diyenlere haberimiz var: Tek başına işe yarar: Sıra dışı görünüm katıyor

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Göz çevresi maskesi tarifi nedir diyenlere haberimiz var: Tek başına işe yarar: Sıra dışı görünüm katıyor

Göz çevresi maskesini ihtiyacı olan bir çok kadının yaptığı bu maske işe yarar. Uzun süredir özellikle kadınların gündeminde olan göz çevresinde oluşan torbalanma, kırışıklık ve nemsizlik sorunlarına karşı bu sıra dışı maske işe yarar. Birçok kadında görülen göz çevresi problemlerini gideren göz çevresi maskesi ile göz çevreniz kusursuz görünecek.

Göz Çevresi Maskesi: Göz çevresinde oluşan torbalanma, kırışıklık ve nemsizlik sorunları her zaman yaşla belirginleşen problemler değildir. Birçok bayanda görülen göz çevresi problemlerini gideren göz çevresi maskesi ile göz çevreniz kusursuz görünecek.

Gizli problemlere karşı işe yarar

Gözlerinizin etrafı çok fazla kırışıklıklarla doluysa, Göz çevresi kırışıkları için maske tarifleri konumuzda yer alan tariflerle bu problemden kurtulabilirsiniz.

Göz Çevresinde Neden Torba Ve Kırışıklıklar Olur?

Göz torbaları nemsizlikten, göz çevresi kırışıklıkları ise güneş ve sık kullanılan mimiklerden dolayı oluşur. Cildinizi nemlendirirken göz çevresi içinde nemlendirici ürünler kullanmalısınız. Eğer göz çevrenizde hiçbir problem yok ise ileride oluşmaması için şimdiden bakım yapmanız şart.

Önemli tarif nasıl yapılır?

Göz Çevresi Maskesi
Tereyağı ( 1 yemek kaşığı )
Beyaz ekmek içi ( 1 miktar )
Hazırlanışı: Eritilmiş tereyağının içine ekmek içini atıp lapa oluncaya kadar ezdirin. Oluşan karışımı gazlı bir bez alıp üstüne yayın ve gözlerinizin üzerine koyup ortalama 20 dakika süresince bekletin. Daha sonra gözlerinizi ılık su ile yıkayıp nemlendiricinizi sürün. Göz çevresi maskesini haftada 2 defa uygulayarak göz altı torbaları ve kırışıklıklarından kurtulabilirsiniz.

Göz çevresindeki kırışıklıklara işe yarar

Göz çevresini nemlendirmek için; akşamları yatmadan göz çevrenize bir miktar tereyağı sürebilirsiniz, sabah kalktığınızda yıkamanız yeterli. Tereyağı çok iyi bir nemlendiricidir. Evde hazırlanan göz çevresi maskeleri nemsizlik kaynaklı ince çizgileri azaltmada, şişkinliği almada işe yarar, ancak genetik morlukları veya derin kırışıklıkları tamamen yok etmez.

Yapanlar görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor... Bu maskeyi hazırlamak için uygulama anında bunlara dikkat edin.

Salatalıklı Ferahlatıcı Göz Maskesi Tarifi Nasıl Hazırlanıyor?

Bu pratik maske göz altındaki şişkinliği alır ve yoğun nem sağlar.
• Malzemeler:
• Yarım rendelenmiş salatalık (suyu sıkılmış)
• 1 çay kaşığı toz jelatin (veya sığır jelatini)
• 2 yemek kaşığı sıcak su

Hazırlanışı:1. Sıcak su ile jelatini karıştırıp erimesini sağlayın.
2. Rendelediğiniz salatalığın suyunu bir tülbent yardımıyla süzün.
3. Salatalık suyunu ılıklaşan jelatine ekleyip karıştırın.
4. Karışımı düz bir tabağa dökerek buzdolabında 20-30 dakika donmaya bırakın.
5. Katılaşan karışımı bardak veya küçük bir kapak yardımıyla yarım ay şeklinde keserek göz altınıza yerleştirin. 10-15 dakika bekletip durulayın

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