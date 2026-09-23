  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Burası Türkiye değil Fransa! Akaryakıt fiyatları kontak kapattırdı Enver Altaylı tutuklandı Türker Ertürk ve Orkun Özeller bön bön bakacak! YPG gitti Suriye polisi geldi Aleyna Çakır davasında flaş karar: Katil Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu Yalancı Trump bizi temsil etmiyor! BM zirvesi öncesi Trump’a protesto BM zirvesi öncesi dikkat çeken hamle! Şara vatandaşlarla aynı sandalyeye oturdu Kozinoğlu'nu Enver Altaylı mı öldürttü? Galatasaray'da forma krizi büyüyor! Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan itirafı ortalığı karıştırdı! BMGK’da buluşan 8 ülkeden Gazze çağrısı: İsrail işgali durdurulsun Bağımsız Filistin tanınsın Danışmanlarına iletti: Trump’tan bomba İran kararı
Tarih 23 Eylül 2020: Nûreddin Itr'nin vefatı (Tefsir ve Hadis Âlimi)
Tarih

23 Eylül 2020: Nûreddin Itr'nin vefatı (Tefsir ve Hadis Âlimi)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
23 Eylül 2020: Nûreddin Itr'nin vefatı (Tefsir ve Hadis Âlimi)

Onlar, yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Tefsir ve Hadis Âlimi Nûreddin Itr'yi hayırla yâd ediyoruz.

Nûreddin Itr, 1937’de Halep’te doğdu. 1954’te Halep’te Hüsreviye medresesinden, İslâmî İlimler Lisesinden üstün başarıyla mezun oldu. Sonra Mısır/Ezher Üniversitesine kaydoldu ve 1958’de birincilikle bitirdi. Aynı yıl yüksek lisans için İslâm hukuku ve usûlü bölümüne kaydoldu. Ders döneminin sonunda tefsir ve hadis bölümüne geçiş yaptı ve üstün başarı ile mezun oldu.



1964’te “Tarikatü Tirmizî fî Câmîhi ve müvâzene beynehu ve beyne’s-Sahihayn”1 (Tirmizi’nin el-Câmî Adlı Eserinin Usûlü ve Sahihayn ile Karşılaştırması) isimli doktora çalışmasıyla doktor unvanını aldı.
Büyük âlim olan dedesi Necip Sirâceddin, dayısı ve kayınbabası Abdullah Sirâceddin, Muhammed Mulla, Rağıb et-Tabbağ, Saîd el-İdlibî, Abdullah Sultan ve Muhammed es-Selkînî gibi birçok hocadan, hadis ıstılahları, hadis şerhleri ve seçilmiş hadisler gibi dersler aldı.



Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi, Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Şam’da bulunan Ezher Üniversitesinin ve Ümmü Derman İslam Üniversitesinin Şam Şubelerinde 70’e yakın yüksek lisans ve 30’a yakın doktora öğrencisine Kur’ân, tefsir ve hadis ilimlerinde danışmanlık yaptı.

Nûreddin Itr, Mekke- Medine, Kuveyt, Türkiye ve Hindistan gibi bir çok İslam ülkelesine davet edilerek konferansçı ve panelist olarak katıldı. Nûreddin Itr, (1965-1967) Medine İslâm Üniversitesine hadis hocası olarak tayin edildi. Daha sonra 1967’de Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Şam’da bulunan Ezher Üniversitesinin ve Ümmü Derman İslam Üniversitesinin Şam şubelerinde dersler verdi. 1979’da profesör unvanı aldı.



Nûreddin Itr, 2002 yılına kadar Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde Kur’ân ve hadis ilimleri bölümünde bölüm başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılında yaş haddinden emekli oldu.

Bir çok ilmi esere imza atan, binlerce talebeye hocalık yapan, tefsir ve hadis âlimi Nureddin Itr, 23 Eylül 2020’de sabah saatlerinde İstanbul’da vefat etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23