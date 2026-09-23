23 Eylül 2020: Nûreddin Itr'nin vefatı (Tefsir ve Hadis Âlimi)

Nûreddin Itr, 1937’de Halep’te doğdu. 1954’te Halep’te Hüsreviye medresesinden, İslâmî İlimler Lisesinden üstün başarıyla mezun oldu. Sonra Mısır/Ezher Üniversitesine kaydoldu ve 1958’de birincilikle bitirdi. Aynı yıl yüksek lisans için İslâm hukuku ve usûlü bölümüne kaydoldu. Ders döneminin sonunda tefsir ve hadis bölümüne geçiş yaptı ve üstün başarı ile mezun oldu.







1964’te “Tarikatü Tirmizî fî Câmîhi ve müvâzene beynehu ve beyne’s-Sahihayn”1 (Tirmizi’nin el-Câmî Adlı Eserinin Usûlü ve Sahihayn ile Karşılaştırması) isimli doktora çalışmasıyla doktor unvanını aldı.

Büyük âlim olan dedesi Necip Sirâceddin, dayısı ve kayınbabası Abdullah Sirâceddin, Muhammed Mulla, Rağıb et-Tabbağ, Saîd el-İdlibî, Abdullah Sultan ve Muhammed es-Selkînî gibi birçok hocadan, hadis ıstılahları, hadis şerhleri ve seçilmiş hadisler gibi dersler aldı.







Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi, Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Şam’da bulunan Ezher Üniversitesinin ve Ümmü Derman İslam Üniversitesinin Şam Şubelerinde 70’e yakın yüksek lisans ve 30’a yakın doktora öğrencisine Kur’ân, tefsir ve hadis ilimlerinde danışmanlık yaptı.



Nûreddin Itr, Mekke- Medine, Kuveyt, Türkiye ve Hindistan gibi bir çok İslam ülkelesine davet edilerek konferansçı ve panelist olarak katıldı. Nûreddin Itr, (1965-1967) Medine İslâm Üniversitesine hadis hocası olarak tayin edildi. Daha sonra 1967’de Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Şam’da bulunan Ezher Üniversitesinin ve Ümmü Derman İslam Üniversitesinin Şam şubelerinde dersler verdi. 1979’da profesör unvanı aldı.







Nûreddin Itr, 2002 yılına kadar Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde Kur’ân ve hadis ilimleri bölümünde bölüm başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılında yaş haddinden emekli oldu.



Bir çok ilmi esere imza atan, binlerce talebeye hocalık yapan, tefsir ve hadis âlimi Nureddin Itr, 23 Eylül 2020’de sabah saatlerinde İstanbul’da vefat etti.