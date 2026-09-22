O meyvenin kabuğu doğal vitamin: 60 katına kadar çıkarıyor! Sonbaharda masaya gelen C vitamini zengini hazine
Sonbaharın gelmesiyle birlikte bağışıklığı korumak için birçok insan C vitaminine yöneldi. Ancak meyveleri soyarken en büyük kaynağını çöpe atıyor olabilirsiniz! Uzmanlar, vitaminsel değerlerin ve C vitamini emilimini 60 katı artıran antioksidanların önemli bir kısmının meyvenin kabuğunda ve altındaki lifli tabakada saklı olduğuna dikkat çekiyor. Peki, hangi meyve nasıl tüketilmeli, kabuktaki gizli en yüksek verim nasıl alınır? İşte sonbahar maslara gelen C vitamini etkisini ikiye katlayacak uzman rehberi…