Uzmandan her unutkanlık alzheimer değildir uyarısı: Beyin için kritik bir açıklama ile ezberleri bozdu

Yaş ilerledikçe unutkanlığın normal olduğu düşünülse de bazı belirtiler Alzheimer hastalığının önemli bir erken belirtisi olabilir. İsimleri hatırlayamama, aynı soruları tekrarlama veya eşyaların yerini sık sık unutma gibi davranışlar zamanla daha belirgin hale gelebiliyor. Uzman isim, Alzheimer'ın normal yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olmadığını belirterek erken farkındalığın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da önemine dikkat çekiyor...