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Sağlık
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Uzmandan her unutkanlık alzheimer değildir uyarısı: Beyin için kritik bir açıklama ile ezberleri bozdu

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Uzmandan her unutkanlık alzheimer değildir uyarısı: Beyin için kritik bir açıklama ile ezberleri bozdu

Yaş ilerledikçe unutkanlığın normal olduğu düşünülse de bazı belirtiler Alzheimer hastalığının önemli bir erken belirtisi olabilir. İsimleri hatırlayamama, aynı soruları tekrarlama veya eşyaların yerini sık sık unutma gibi davranışlar zamanla daha belirgin hale gelebiliyor. Uzman isim, Alzheimer'ın normal yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olmadığını belirterek erken farkındalığın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da önemine dikkat çekiyor...

#1
Foto - Uzmandan her unutkanlık alzheimer değildir uyarısı: Beyin için kritik bir açıklama ile ezberleri bozdu

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Alevtina Ersoy, Alzheimer hastalığının normal yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olmadığını belirterek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalık riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi.

#2
Foto - Uzmandan her unutkanlık alzheimer değildir uyarısı: Beyin için kritik bir açıklama ile ezberleri bozdu

Ersoy, 1-30 Eylül Dünya Alzheimer Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Alzheimer'ın beynin ilerleyici şekilde hasar görmesine bağlı olarak bilişsel işlevlerde bozulmaya ve zamanla günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa yol açan bir hastalık olduğunu ifade etti. Hastalığın özellikle yaşla birlikte daha sık görüldüğünü belirten Ersoy, bunama vakalarının yaklaşık yüzde 80'inin Alzheimer hastalığından kaynaklandığını söyledi.

#3
Foto - Uzmandan her unutkanlık alzheimer değildir uyarısı: Beyin için kritik bir açıklama ile ezberleri bozdu

Alzheimer'ın genellikle 65 yaş civarında başladığını ve yaş ilerledikçe görülme sıklığının arttığını aktaran Ersoy, 65 yaş üstünde demans sıklığının yüzde 5 ila 10 arasında olduğunu, bu oranın yaklaşık her 5 yılda bir iki katına çıktığını kaydetti.

#4
Foto - Uzmandan her unutkanlık alzheimer değildir uyarısı: Beyin için kritik bir açıklama ile ezberleri bozdu

Ersoy, kadınlarda hastalığın daha sık görüldüğünü, depresyon öyküsü bulunanlar ile kalp ve şeker hastalığı olanlar, beyin travması geçirenler ve eğitim düzeyi düşük kişilerde de riskin daha yüksek olduğunu ifade etti.

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