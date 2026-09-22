Sakın ama sakın yapmayın- Bulaşık makinesi bize zarar veriyor! Dikkat, bakteri saçıyor olabilir
Son günlerde çok konuşulan bir konu gündeme geldi. Bulaşık makinesi işleri büyük ölçüde kolaylaştırsa da güvenli değil. Bulaşık makinesinde çeşitli ürünleri temizleyenlere kötü bir haberimiz var. Bazı ürünler yüksek sıcaklı ve deterjanlar nedeniyle zarar görebilirken, özellikle ahşap eşyalarda oluşan çatlaklar bakterilerin çoğalmasına uygun ortam oluşturabiliyor. Bu ürünleri makineye atarken dikkat çeken zararı kimse farkında değil..