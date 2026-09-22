  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zelenski'den savaş açıklaması! Avustralya’nın F-35 hatası ortalığı karıştırdı: Parçalar Çin’in eline geçti  Sakın ama sakın yapmayın- Bulaşık makinesi bize zarar veriyor! Dikkat, bakteri saçıyor olabilir Okulda eğitim başladı, Psikolog açıkladı: İlkokul ve lise çağında öfkeye aman dikkatli olun! Başka bir şey... En parlak milisaniye pulsarında ilk kez frekans değişikliğe gitti: Kozmik saat eğer varsa dikkat... Tarihi sapma saptandı Elmanın etkisi: Sadece günde 1 tane yiyin çağrısı yapıldı! Kalbi güçlendiriyor... Profesörler biliyormuş Meğer yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Lavaboları ışıl ışıl yapan en doğru yöntem: Duyanları hayrete düşürdü 2026 Sonbahar mevsiminde bu çay öne çıkıyor: Kışın şifası için aktarların yolu tutuldu! İşte en sağlıklı çay 
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
 Sakın ama sakın yapmayın- Bulaşık makinesi bize zarar veriyor! Dikkat, bakteri saçıyor olabilir

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

 Sakın ama sakın yapmayın- Bulaşık makinesi bize zarar veriyor! Dikkat, bakteri saçıyor olabilir

Son günlerde çok konuşulan bir konu gündeme geldi. Bulaşık makinesi işleri büyük ölçüde kolaylaştırsa da güvenli değil. Bulaşık makinesinde çeşitli ürünleri temizleyenlere kötü bir haberimiz var. Bazı ürünler yüksek sıcaklı ve deterjanlar nedeniyle zarar görebilirken, özellikle ahşap eşyalarda oluşan çatlaklar bakterilerin çoğalmasına uygun ortam oluşturabiliyor. Bu ürünleri makineye atarken dikkat çeken zararı kimse farkında değil..

#1
Foto -  Sakın ama sakın yapmayın- Bulaşık makinesi bize zarar veriyor! Dikkat, bakteri saçıyor olabilir

Tahta kaşıklar, kesme tahtaları ve ahşap saplı mutfak gereçleri bulaşık makinesine atılmaması gereken eşyaların başında geliyor. Yemekleri ikram ettiğimiz eşyalar ne kadar güvenilir? İşte Hotpoint'ten Adam Norris tarafından hazırlanan rapor...

#2
Foto -  Sakın ama sakın yapmayın- Bulaşık makinesi bize zarar veriyor! Dikkat, bakteri saçıyor olabilir

Yüksek sıcaklık ve yoğun suya maruz kalan ahşap zamanla çatlayabiliyor, eğilebiliyor veya parçalanabiliyor. Bulaşık makinesi deterjanları ise ahşabın doğal yağlarını uzaklaştırarak daha kırılgan hale gelmesine neden olabiliyor.

#3
Foto -  Sakın ama sakın yapmayın- Bulaşık makinesi bize zarar veriyor! Dikkat, bakteri saçıyor olabilir

Hotpoint'ten Adam Norris, oluşan çatlakların bakteriler için uygun bir ortam oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle ahşap mutfak gereçlerinin elde yıkanması öneriliyor. Ancak ahşap eşyaları uzun süre suda bekletmemek gerekiyor. İnatçı lekeler veya kötü kokular için yüzeye biraz tuz serpip yarım limonla ovalamak ve ardından durulamak da uygulanabilecek yöntemler arasında.

#4
Foto -  Sakın ama sakın yapmayın- Bulaşık makinesi bize zarar veriyor! Dikkat, bakteri saçıyor olabilir

Yapışmaz kaplamaya sahip tava ve fırın kapları da bulaşık makinesinde zarar görebilen ürünlerden. Sıcak su ve güçlü deterjanlar zamanla kaplamanın aşınmasına neden olabiliyor. Kopan kaplama parçaları ise bulaşık makinesinin filtresini tıkayarak cihazda bakım sorunlarına yol açabiliyor. Adam Norris, ürünün üzerinde bulaşık makinesinde yıkanabilir ibaresi bulunuyorsa üreticinin talimatlarının kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Her yapışmaz ürünün aynı dayanıklılığa sahip olmadığına dikkat çekiliyor. Döküm demir mutfak gereçleri de bulaşık makinesinden uzak tutulması gereken ürünlerden. Döküm tavaların yüzeyinde oluşan koruyucu yağ tabakası hem yapışmazlık sağlıyor hem de paslanmaya karşı koruma oluşturuyor. Bulaşık makinesindeki deterjan ve sıcak su bu tabakayı aşındırarak tavanın zarar görmesine ve paslanmaya daha açık hale gelmesine neden olabiliyor. Emaye kaplı döküm ürünlerde bile bulaşık makinesi yüzeyin zamanla matlaşmasına ve zarar görmesine yol açabiliyor. Uzman, bu ürünlerin ılık ve sabunlu suyla elde yıkanmasını öneriyor. Doğru bakım yapıldığında döküm mutfak gereçlerinin uzun yıllar, hatta nesiller boyunca kullanılabileceği belirtiliyor. Kaynak mynet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!
Siyaset

Erdoğan huzuruna spor ayakkabıyla gelen Aziz Yıldırım'ı uyardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye spor ayakkabıyla giden Aziz Yıldırım'ın, gelen uyarı sonrası ayakkabılarını değişti..
Erdoğan'ın sözleri zıplattı! Salondan ayrıldı
Dünya

Erdoğan'ın sözleri zıplattı! Salondan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze..
Dünyanın gözü o salondaydı! Başkan Erdoğan BM kürsüsünden insanlık dersi verdi, salon ayakta alkışladı!
Gündem

Dünyanın gözü o salondaydı! Başkan Erdoğan BM kürsüsünden insanlık dersi verdi, salon ayakta alkışladı!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak mazlumların ve adaletsizliğe uğrayanların gür sesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo..
Suudi Arabistan'da savaş uçağı vurulan İtalya kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan'da savaş uçağı vurulan İtalya kararını duyurdu

Suudi Arabistan'daki Taif Hava Üssü'nde F2000 savaş uçağı vurulan İtalya, "Doğal Kararlılık" operasyonuna katılımını sürdüreceğini duyurdu. ..
Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizli..
Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı
Gündem

Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı

Manisa Turgutlu'da lise önünde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve polis tarafından yakalanan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23