Haydarpaşa'nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80'i yok olmuş!

Bodrum katındaki sınırlı çalışma koşulları nedeniyle uygun ekipmanlarla hassas uygulamalar yapılması gerekti. Tarihî yapının mevcut taşıyıcı sistemine zarar verilmeden ve üstyapı imalatlarıyla eş güdüm içinde ilerlenmesi de ilave süre ihtiyacı doğurdu. “İlk etabı 2027 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz” 1909’da resmî açılışı yapılan tarihî gar binası ve çevresindeki kültürel mirası kapsayan çalışmalarla Haydarpaşa Gar Sahası’nda tarihinin en kapsamlı restorasyonunu yürüttüklerini belirten Ersoy, alanın müze, kütüphane ve sanat mekânlarıyla İstanbul’un kültür hayatına kazandırılacağını ifade etti. Ersoy, “Önceliğimiz, bu eşsiz mirası bütün değerleriyle koruyarak güvenle geleceğe taşımak. Çalışmalarımızın ilk etabını 2027 yılı içinde tamamlayarak vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu. Arkeoparkta yeni buluntular için projeler yenilendi Haydarpaşa Arkeopark alanında mevcut kalıntıların konservasyonu sürerken altyapı, drenaj ve ziyaretçi dolaşım güzergâhlarına yönelik kazılarda yeni arkeolojik kalıntılar ortaya çıkarıldı. Altyapı ve drenaj hatları ile ziyaretçi güzergâhları, mevcut ve yeni bulunan kalıntıların konumları ve korunma durumları dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Yeni buluntuların korunması için gereken ilave çalışmalar da uygulama takvimini etkiledi. Taşınma süreçleri bazı alanlarda çalışmalara başlamayı geciktirdi Haydarpaşa Gar Sahası’nda farklı kurumlara ait yapı, tesis, ekipman ve kullanım alanlarının taşınma süreçleri de uygulama sıralamasında etkili oldu. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle bazı bölümlerde planlanan imalatlara öngörülen zamanda başlanamadı. Boşaltılan alanların uygulamaya hazır hâle getirilmesi ve gerekli saha düzenlemelerinin yapılması da ek süre gerektirdi. Haydarpaşa kültür ve sanatla buluşacak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD arasında 15 Ağustos 2024’te imzalanan protokol kapsamında Haydarpaşa Gar Sahası’nda yürütülen çalışmalar; koruma ve güçlendirme uygulamalarının yanı sıra yeni kültür ve sanat alanlarının oluşturulmasını kapsıyor. Projede Anadolu Yakası’nın ilk arkeoloji müzesi, performans sanatları merkezi, kütüphane, sergi salonları ile sanat ve tasarım atölyeleri yer alıyor. Arkeopark, açık etkinlik alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte Haydarpaşa’nın İstanbul’un kültür hayatına kazandırılması hedefleniyor.