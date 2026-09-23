Doğal şifa: Zeytin ağacından Sivas el yapımı mama kaşıkları bebeklere iyi geliyor... Yurt dışından talep yağıyor!

Halit Yıldızeli şimşir kaşıkların plastik ve metal kaşıklara göre daha sağlıklı olduğunu belirterek, "Ahşap oymacılığı unutulmaya yüz tutmuş bir meslek ama ben devam ettirmeye çalışıyorum. İstiyorum ki ahşap kaşık sağlıklı olduğu için herkes kullansın. Özellikle bebeklerin ilk doğumdan itibaren kastro sistemlerinde ki rahatsızlıklar oluşmaması için bir ahşap mama kaşığı yapmaya karar verdik. Kullanışlı bir tasarım yaptık sağ el ve sol elini kullanan anneler için farklı tasarımlar var. Bebek mamaya başlayınca anne, kucağında rahat yemek yedirebilsin diye şimşir ve zeytin ağacından yaptığımız bir ürün. Şu an baya talep var çünkü herkes çocuğunu sağlıklı beslemek istiyor. Başka konularda plastik kullanılıyor ama beslenme konusunda kaşığı sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız kaşıklardan şehir dışı ve yurt dışına da gönderiyoruz" dedi. SAĞLIKLI VE EL YAPIMI OLMASI TALEBİ ARTIRDI