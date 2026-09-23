  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Türkiye'yi katakulliye getirdiler' diyen Mete Yarar duyurdu: Bu uçağı almanın bir mantığı kalmadı Fenerbahçe'nin patronu aldığı yeni kararı duyurdu artık! Derdi ortaya çıktı... Valilik son dakika olarak duyurdu! Manisa’daki okul saldırısında yaralanan öğrencilerle ilgili sıcak gelişme Haydarpaşa'nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80'i yok olmuş! Sülalesi para için sıraya girmişken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! Miras sorusuna verdiği cevap herkesi ters köşe yaptı Dağın zirvesinde fark ettiler... Türkçe bilimsel adı Muş Ters Lalesi: Dünyada sadece Muş'ta yetişiyor Ronaldo ve Messi'yi sollamıştı: Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Doğal şifa: Zeytin ağacından Sivas el yapımı mama kaşıkları bebeklere iyi geliyor... Yurt dışından talep yağıyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Doğal şifa: Zeytin ağacından Sivas el yapımı mama kaşıkları bebeklere iyi geliyor... Yurt dışından talep yağıyor!

Sivas’ta zanaatkâr Halit Yıldızeli’nin şimşir ve zeytin ağacından tamamen el işçiliğiyle ürettiği ergonomik mama kaşıkları, sağlıklı ve doğal yapısıyla ebeveynlerden yoğun ilgi görüyor. Şimşir ve zeytin ağacından ürettiği el yapımı ergonomik mama kaşıklarıyla yurt içi ve yurt dışından yoğun talep yağıyor.

#1
Foto - Doğal şifa: Zeytin ağacından Sivas el yapımı mama kaşıkları bebeklere iyi geliyor... Yurt dışından talep yağıyor!

Sivas'ta zanaatkarlar çarşısı esnafından Halit Yıldızeli, kaşık oymacılığı zanaatında kendi tasarımları olan şimşir bebek mama kaşığı ile dikkat çekiyor. Şimşir ve zeytin ağacı kullanılan mama kaşıkları sağlıklı bulunduğu için ebeveynler tarafından tercih ediliyor.

#2
Foto - Doğal şifa: Zeytin ağacından Sivas el yapımı mama kaşıkları bebeklere iyi geliyor... Yurt dışından talep yağıyor!

El yapımı ürün... Ergonomik olarak tasarlanan kaşıklar hammaddesi kadar şekilleriyle de dikkat çekiyor. Kaşıklar, yuğuya benzeyen şekli ile annelerin bebeklerine kucağında yemek yedirmesinde kolaylık sağlıyor. Kesme, şekil verme, ve yontma işlemlerinden geçen her bir kaşık bir günde üretilirken hem şehir dışından hem de yurt dışından talep görüyor.

#3
Foto - Doğal şifa: Zeytin ağacından Sivas el yapımı mama kaşıkları bebeklere iyi geliyor... Yurt dışından talep yağıyor!

Halit Yıldızeli şimşir kaşıkların plastik ve metal kaşıklara göre daha sağlıklı olduğunu belirterek, "Ahşap oymacılığı unutulmaya yüz tutmuş bir meslek ama ben devam ettirmeye çalışıyorum. İstiyorum ki ahşap kaşık sağlıklı olduğu için herkes kullansın. Özellikle bebeklerin ilk doğumdan itibaren kastro sistemlerinde ki rahatsızlıklar oluşmaması için bir ahşap mama kaşığı yapmaya karar verdik. Kullanışlı bir tasarım yaptık sağ el ve sol elini kullanan anneler için farklı tasarımlar var. Bebek mamaya başlayınca anne, kucağında rahat yemek yedirebilsin diye şimşir ve zeytin ağacından yaptığımız bir ürün. Şu an baya talep var çünkü herkes çocuğunu sağlıklı beslemek istiyor. Başka konularda plastik kullanılıyor ama beslenme konusunda kaşığı sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız kaşıklardan şehir dışı ve yurt dışına da gönderiyoruz" dedi. SAĞLIKLI VE EL YAPIMI OLMASI TALEBİ ARTIRDI

#4
Foto - Doğal şifa: Zeytin ağacından Sivas el yapımı mama kaşıkları bebeklere iyi geliyor... Yurt dışından talep yağıyor!

Yıldızeli, kaşığın tasarımı ile annenin kucağındaki bebeğini beslemesini kolaylaştırdığına vurgu yaparak, "Kaşığın özelliği, annenin tutuşuyla bebeğin ağzına doğru eğimli ve böylece rahat yemek yedirebiliyorlar. İkinci olarak şimşir ağacı, doğada tek mikrop, bakteri tutmayan ağaç türü. Bir de zeytin ağacı kullanıyoruz. Zeytin ağacı da kesildikten ve şekil aldıktan sonra hala dokusunda zeytin yağı bulundurduğu için içine su çekme ihtimali en zayıf ağaç. Bütün yemek kaşıklarında bu iki ağaçla çalışıyoruz. Mama kaşığına şu an çok ilgi var bir tanesini yapmak bir günümü alıyor. Bekleyen 7 tane siparişimiz var onları yapıp teslim ettikten sonra tekrar sipariş alıyoruz. Arkası kesilmeden mama kaşığını üretiyorum. Rağbetin nedeni sağlıklı ve el yapımı olması, makine kullanmadan elimle yapıyorum. Kaşığın özelliğini kaybetmemesi için yanmadan el yapımı yapılması lazım" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!
Gündem

FETÖ'cü Enver Altaylı'dan savcıya alçak tehdit! Kozinoğlu soruşturmasında maskesi düştü!

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen derin soruşturmada şü..
Saldırganın annesi, babası ve dedesi gözaltında! Bakan Gürlek: Hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak!
Gündem

Saldırganın annesi, babası ve dedesi gözaltında! Bakan Gürlek: Hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Gürlek, “Çocukları..
Manisa'daki okul saldırısında son dakika gelişme: Saldırgan gözaltında! 2'si ağır 11 yaralı
Gündem

Manisa'daki okul saldırısında son dakika gelişme: Saldırgan gözaltında! 2'si ağır 11 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde gözü dönmüş bir saldırgan öğrencilere kurşun yağdırdı. Elin..
Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı
Gündem

Manisa’da saldırı yapılan liseden ilk görüntüler geldi! İşte saldırganın okula giriş anı ve kaçışı

Manisa Turgutlu'da lise önünde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve polis tarafından yakalanan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı. ..
Gram altın 6 bin 780 lira seviyesinde
Ekonomi

Gram altın 6 bin 780 lira seviyesinde

Altın fiyatları güne düşüşle başlarken gram altın 6 bin 780 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 103 liradan, Cumhuriyet altı..
Kozinoğlu'nu Enver Altaylı mı öldürttü?
Gündem

Kozinoğlu'nu Enver Altaylı mı öldürttü?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara’dan get..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23