Doğal şifa: Zeytin ağacından Sivas el yapımı mama kaşıkları bebeklere iyi geliyor... Yurt dışından talep yağıyor!

Yıldızeli, kaşığın tasarımı ile annenin kucağındaki bebeğini beslemesini kolaylaştırdığına vurgu yaparak, "Kaşığın özelliği, annenin tutuşuyla bebeğin ağzına doğru eğimli ve böylece rahat yemek yedirebiliyorlar. İkinci olarak şimşir ağacı, doğada tek mikrop, bakteri tutmayan ağaç türü. Bir de zeytin ağacı kullanıyoruz. Zeytin ağacı da kesildikten ve şekil aldıktan sonra hala dokusunda zeytin yağı bulundurduğu için içine su çekme ihtimali en zayıf ağaç. Bütün yemek kaşıklarında bu iki ağaçla çalışıyoruz. Mama kaşığına şu an çok ilgi var bir tanesini yapmak bir günümü alıyor. Bekleyen 7 tane siparişimiz var onları yapıp teslim ettikten sonra tekrar sipariş alıyoruz. Arkası kesilmeden mama kaşığını üretiyorum. Rağbetin nedeni sağlıklı ve el yapımı olması, makine kullanmadan elimle yapıyorum. Kaşığın özelliğini kaybetmemesi için yanmadan el yapımı yapılması lazım" diye konuştu.