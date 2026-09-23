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Eğitim Üniversite sınavını kazanıp kayıt yaptırmayanlara öğrenime başlama hakkı
Eğitim

Üniversite sınavını kazanıp kayıt yaptırmayanlara öğrenime başlama hakkı

Yeniakit Publisher
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Üniversite sınavını kazanıp kayıt yaptırmayanlara öğrenime başlama hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile üniversitelere yerleşen ancak kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteğiyle ilişiğini kesen adayların 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenimlerine devam edebilmelerine ilişkin kararı üniversitelere bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14'üncü maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na Geçici 85'inci madde eklendiği belirtildi. Düzenleme kapsamında belirli şartları taşıyan öğrencilere yeniden öğrenime başlama imkanı getirildiği kaydedildi. Bu kapsamda 2026 YKS'de üniversitelere yerleşen ancak kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteğiyle ilişiğini kesen adayların 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlama hakkından yararlanabileceği bildirildi.

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