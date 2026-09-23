Petrol 100 doların altına indi: Piyasalarda yeni hareketlilik

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan sert hareketliliğin ardından düşüş öne çıktı. Brent petrolün varil fiyatı 23 Eylül Çarşamba günü TSİ 04.19 itibarıyla yüzde 0,07 gerileyerek 99,18 dolara indi.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,39'luk düşüşle 90,17 dolar seviyesine geriledi.

Brent petrol, önceki işlem gününü de 100 doların altında tamamlamış ve 8 Eylül'den bu yana ilk kez bu seviyenin altında kapanmıştı.

Suudi Arabistan'dan kritik hamle

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmede arz cephesinden gelen gelişmeler etkili oldu.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Suudi Arabistan, 11 Eylül'deki İHA saldırılarının ardından faaliyetleri durdurulan Doğu-Batı Boru Hattı'nda sevkiyatı yeniden başlattı.

Ülkenin doğusundaki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı'na bağlayan hattın yeniden devreye alınması, küresel piyasalara petrol sevkiyatının artabileceği beklentisini güçlendirdi.

Irak da ihracatı artırdı

Arzı destekleyen bir diğer gelişme Irak'tan geldi. Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatını artırdığını açıkladı. Suudi Arabistan ve Irak'tan gelen gelişmeler, piyasada arz sıkıntısının hafifleyebileceği beklentilerini artırdı.

Öte yandan ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmeler de piyasaların odağında bulunuyor. Taraflar arasındaki temasların seyri, petrol piyasasında jeopolitik risklerin fiyatlanması açısından yakından takip ediliyor.

ABD'nin petrol stokları yükseldi

ABD'den gelen sektör verileri de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

18 Eylül haftasına ilişkin veriler, ülkedeki ham petrol stoklarının 1,8 milyon varil arttığına işaret etti. Stoklardaki yükseliş, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de kısa vadeli arzın güçlendiği şeklinde değerlendiriliyor.

Piyasaların gözü şimdi gün içerisinde açıklanması beklenen resmi ABD petrol stok verilerine çevrildi. Verilerin sektör tahminlerini doğrulayıp doğrulamayacağı petrol fiyatlarının yönü açısından önem taşıyor.