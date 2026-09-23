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Gündem Son dakika: ABD’ye ait F-16 Almanya’da düştü! Pilot paraşütle kurtuldu
Gündem

Son dakika: ABD’ye ait F-16 Almanya’da düştü! Pilot paraşütle kurtuldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Son dakika: ABD’ye ait F-16 Almanya’da düştü! Pilot paraşütle kurtuldu

Almanya’nın batısında ABD ordusuna ait F-16 savaş uçağı rutin eğitim uçuşunun ardından üsse dönüş sırasında düştü. Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu açıklanırken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Almanya’da ABD ordusuna ait bir savaş uçağı düştü.

ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre kaza, ülkenin batısında bulunan Spangdahlem Hava Üssü yakınlarında meydana geldi.

Rutin eğitim görevinden dönen ABD'ye ait F-16 savaş uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Pilot paraşütle atladı

Uçağın pilotunun kaza öncesinde paraşütle atlamayı başardığı bildirildi. Pilotun kurtarılmasının ardından tıbbi bakıma alındığı açıklandı.

Acil müdahale ekipleri de kazanın ardından bölgeye sevk edildi. Ekiplerin uçağın düştüğü noktadaki çalışmaları sürüyor.

Dört F-16 eğitim uçuşundaydı

ABD ordusunun verdiği bilgilere göre kazaya karışan uçak, dört F-16'nın katıldığı rutin eğitim uçuşunda görev yapıyordu.

Uçaklar eğitim faaliyetinin tamamlanmasının ardından Spangdahlem Hava Üssü'ne dönüşe geçti. Bu sırada F-16'lardan biri düştü.

Kazanın ardından gruptaki diğer üç F-16'nın rotaları değiştirildi. Savaş uçakları Ramstein Hava Üssü'ne yönlendirilerek güvenli şekilde iniş yaptı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

ABD ordusu, F-16'nın neden düştüğünün henüz belirlenemediğini bildirdi.

Kazanın meydana geliş şeklinin ve uçağın düşmesine yol açan nedenlerin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlatıldı.

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