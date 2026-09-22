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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de okuduğu şiir Binali Yıldırım’ı ağlattı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de okuduğu şiir Binali Yıldırım’ı ağlattı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de okuduğu şiir Binali Yıldırım’ı ağlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sezai Karakoç’un BM kürsüsünde okuduğu şiir, Binali Yıldırım’ın duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Duygulanan Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı.

Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde yaptığı tarihi konuşmada Sezai Karakoç’un dizelerine de yer veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Merhum bir şairimizin ifadeleriyle;

Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak tarih susmayacak.

Tarih sussa hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.”

Erdoğan’ın şiir okuduğu anlarda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım duygusal anlar yaşadı. Yaşadığı duygu yoğunluğu görüntülere yansıyan Yıldırım’ın gözyaşlarının tutamadığı görüldü.

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