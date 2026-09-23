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Dünya ABD'li ve İranlı yetkililer New York'ta görüştü
Dünya

ABD'li ve İranlı yetkililer New York'ta görüştü

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ABD'li ve İranlı yetkililer New York'ta görüştü

Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde İran gündemini değerlendirdi.

Trump, bir soru üzerine, ABD'li yetkililerin İran heyetinden bazı isimlerle bugün bir araya geldiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Yaklaşık üç saat süren bir görüşme oldu. Çok iyi geçti. Bir saat kadar önce sona erdi." dedi.

İran'ın neden anlaşma yapmak istemediğini anlamadığını belirten Trump, "Tahran'la ya bir anlaşma yapacakları ya da bu ülkeyi yok edecekleri" şeklinde iddiada bulundu.

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