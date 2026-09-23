Rüzgar enerjisinde dev adım: İhalesi için 2027 işaret edildi

DENİZÜSTÜ RÜZGARDA YATIRIM HAZIRLIKLARI HIZLANIYOR: Demircan, yüksek sermaye ihtiyacı ve uzun yatırım süreleri nedeniyle denizüstü rüzgar projelerinde finansman koşulları kadar yatırım risklerinin azaltılmasının da önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin ilk denizüstü rüzgar ihalesine ilişkin bilgi veren Demircan, bu yıl sonuna kadar ihalenin duyurulmasını ve 2027'nin ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Hazırlık sürecinde İngiltere, Danimarka ve Almanya başta olmak üzere denizüstü rüzgar alanında deneyimli ülkelerle, özel sektör ve kamu şirketleriyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Demircan, hazırlanan temel dokümana 44'ün üzerinde kurum ve kuruluşun katkı sunduğunu söyledi. Demircan, Çin, Almanya, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinden şirketlerin projeye ilgi gösterdiğini belirterek, denizüstü rüzgar yatırımlarında uluslararası yatırımcı ilgisinin bulunduğuna işaret etti.