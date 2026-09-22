  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Wesley Sneijder maddi krizde mi? Futbol kariyerinin hatıralarını bir bir satıyor Türkiye'nin alacağı uçakta kritik teknoloji hiç olmayacak bir ülkenin eline geçti: Tersine mühendislikle kopyalayacaklar İşte en fazla borç faizi ödeyen ülkeler! Bu sefer ikinci sıradaki şaşırttı! İstanbul için yağış uyarısı: Sıcaklıklar 16 dereceye düşüyor İşte o son 7 sezonun en kötüsü... İspanyollar duyurdu: Mourinho şaşırtmıyor ‘Mevlide gidiyorum’ dedi, 15 aydır kayıp! Sır olayı kafatası ve takma diş aydınlatacak Tolga Özbek duyurdu! Türkiye'nin yeni İHA'sı DELİCAN ortalığı yangın yerine çevirmeye geliyor Dolar sistemine karşı altın zırhı kuşandılar! Çin 1.000 ton altın satın aldı Türkiye zirveyi zorluyor: İşte dünyanın en güçlü özel kuvvetleri! Tereyağının gerçek olduğunu tam anlamanın 5 kuralı: Tatlı ve tuzlu hamura dahil olduysa bakın ne oluyor
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Tereyağının gerçek olduğunu tam anlamanın 5 kuralı: Tatlı ve tuzlu hamura dahil olduysa bakın ne oluyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tereyağının gerçek olduğunu tam anlamanın 5 kuralı: Tatlı ve tuzlu hamura dahil olduysa bakın ne oluyor

Yemek ve hamur işlerinde kusursuz tadı yakalamak isteyenler için mutfak editörleri, mutfakların vazgeçilmezi tereyağını satın alırken sahte ve kalitesiz ürünlerden korunmak için dokusundan saklama koşullarına kadar bazı detaylara dikkat etmek gerektiğinin altını işaret etti.. İşte gerçek tereyağını ayırt etmenin 5 pratik yolu...

#1
Foto - Tereyağının gerçek olduğunu tam anlamanın 5 kuralı: Tatlı ve tuzlu hamura dahil olduysa bakın ne oluyor

Yemeklerde ve kahvaltılarda sıklıkla tüketilen tereyağının sahtesinden ayrılması sağlık açısından büyük önem taşıyor. Renginden içeriğine, ambalaj yapısından kokusuna kadar pek çok faktör ürünün doğallığı hakkında ipucu veriyor. Piyasada gerçek tereyağını kolayca anlamanızı sağlayacak 5 temel yöntem haberimizde.

#2
Foto - Tereyağının gerçek olduğunu tam anlamanın 5 kuralı: Tatlı ve tuzlu hamura dahil olduysa bakın ne oluyor

Dünyaca ünlü mutfak editörleri ve yemek araştırmacıları, mutfaklardaki en temel malzeme olan tereyağı kullanımı konusunda ortak bir paydada buluştu. Yemek yaparken, hamur işlerinde veya tatlılarda tuzlu ve tuzsuz tereyağı kullanımı kişisel bir tercih gibi görünse de, profesyonel mutfaklarda kusursuz lezzete ulaşmanın sırrı tuzsuz tereyağında yatıyor.

#3
Foto - Tereyağının gerçek olduğunu tam anlamanın 5 kuralı: Tatlı ve tuzlu hamura dahil olduysa bakın ne oluyor

Tereyağı satın alırken incelenmesi gereken ilk yer ambalajın arka kısmında bulunan içindekiler bölümüdür. Ürünün paket üzerindeki pazarlama ifadelerine değil, resmi içerik listesine bakmak gerekir. Hakiki tereyağı, temel olarak sadece süt veya kremanın yağ kısmından elde edilen doğal bir süt ürünüdür. İçerik listesinde katılaşmış bitkisel yağlar veya farklı katkı maddeleri yer alan ürünlerden uzak durulmalıdır.

#4
Foto - Tereyağının gerçek olduğunu tam anlamanın 5 kuralı: Tatlı ve tuzlu hamura dahil olduysa bakın ne oluyor

Yemek yazarları ve gastronomi editörleri; hot dog'un sandviç sayılıp sayılmayacağı veya pastırmaya ketçap sıkılıp sıkılmayacağı gibi konularda sık sık tartışsalar da, tereyağı konusunda tam bir görüş birliği içinde. Yemek pişirirken ve hamur işi yaparken tek tercih tuzsuz tereyağı olmalıdır. Tuzsuz tereyağı, tariflerdeki tuz oranını tamamen sizin kontrol etmenizi sağlar. Özellikle milimetrik ölçülerin hayati önem taşıdığı hamur işleri ve tatlı yapımında dengeli bir lezzet elde etmek için tuz miktarının kesin olması gerekir. İki tereyağı türü arasındaki temel fark sadece tuz içeriği değildir. Bu fark lezzet kontrolünü, saklama süresini ve kullanım alanlarını da doğrudan etkiler. Tuzsuz tereyağı sadece taze koyu kremadan üretilir. Tuzlu tereyağına ise üretim aşamasında tuz eklenir. Ancak markalar arasında ve hatta aynı markanın farklı üretim partilerinde eklenen tuz miktarı standart değildir. Tuz, doğal bir koruyucu işlevi gördüğü için tuzlu tereyağının raf ömrü daha uzundur. Tuzlu tereyağı yaklaşık 5 ay tazeliğini korurken, tuzsuz tereyağının raf ömrü yaklaşık 3 aydır. HANGİ TEREYAĞI NEREDE KULLANILMALI? 1. SÜRMELİK VE SOS NİYETİNE KULLANIM (TUZLU TEREYAĞI) Kızarmış bir dilim ekmeğin üzerine sürmek, mısır patlatmak veya haşlanmış patates pürelerinin üzerine eklemek gibi durumlarda tuzlu tereyağı ideal ve pratik bir tercihtir. Editörlerin önerisine göre; kaliteli bir tuzlu tereyağını sıcak ekmeğe sürmek harikadır. Ancak aynı etki, kaliteli bir tuzsuz tereyağını ekmeğe sürüp üzerine pul deniz tuzu serpiştirerek de fazlasıyla elde edilebilir. 2. HAMUR İŞLERİ VE PİŞİRME (TUZSUZ TEREYAĞI) Kek, kurabiye, pasta ve diğer fırın yemeklerinde tuzsuz tereyağı kullanımı kritik önem taşır. Hamur işlerinde malzemeler gramajla belirlenir. Kullanılan tuzlu tereyağının ne kadar tuz içerdiği bilinmediğinde, tarife ne kadar ekstra tuz ekleneceğini kestirmek imkansızlaşır. Pişirme esnasında henüz hamur halindeki çiğ keki veya kurabiyeyi tadarak tuz dengesini ayarlayamayacağınız için risk almamak ve tam kontrol sağlamak adına mutlaka tuzsuz tereyağı kullanılmalıdır. Yemek pişirirken tuz dengesini tadarak ayarlamak mümkün olsa da editörler nötr bir zemin oluşturmak için yine tuzsuz tereyağını öneriyor. Tarif geliştiricilerin en sık karşılaştığı eleştiri yemeğin "fazla tuzlu" olmasıdır. Herkesin tuz eşiği farklı olduğu için tarife tuzsuz tereyağı ile başlayıp tuzu sonradan damak tadına göre eklemek en güvenli yoldur. Eğer elinizde sadece tuzlu tereyağı varsa, tarife ekstra tuz eklemeden önce yemeğin mutlaka tadına bakmalı ve tuz ilavesinde muhafazakar davranmalısınız. Sürme ve pratik kullanım için buzdolabınızda tuzlu tereyağı bulundurabilirsiniz; ancak yemek pişirirken ve tatlı/hamur işi yaparken her zaman tuzsuz tereyağını tercih edin. Mutfakta profesyonel sonuçlar elde etmenin ve lezzet dengesini şansa bırakmamanın en kolay yolu budur.

#5
Foto - Tereyağının gerçek olduğunu tam anlamanın 5 kuralı: Tatlı ve tuzlu hamura dahil olduysa bakın ne oluyor

SADECE RENGİNE BAKARAK KARAR VERMEYİN Halk arasında daha sarı olan tereyağının daha kaliteli olduğu yönünde yaygın bir inanış bulunur. Fakat tereyağının rengi açık sarıdan koyu sarıya kadar geniş bir yelpazede değişkenlik gösterebilir. Hayvanın beslendiği taze otlar, mevsimsel şartlar ve ırk özellikleri ürünün rengini doğrudan etkiler.

#6
Foto - Tereyağının gerçek olduğunu tam anlamanın 5 kuralı: Tatlı ve tuzlu hamura dahil olduysa bakın ne oluyor

Bu nedenle açık renkli bir tereyağının kalitesiz, sarı renklinin ise kesin olarak doğal olduğu söylenemez. Ambalaj açıldıktan sonra tereyağının kokusu ürünün kalitesi hakkında en net bilgiyi verir. Gerçek bir tereyağının kendine özgü, hafif ve hoş bir süt aromasına sahip olması beklenir. Ambalaj açıldığında ekşi, küflü, acılaşmış veya kimyasal benzeri rahatsız edici bir koku hissediliyorsa ürün kesinlikle tüketilmemelidir. Buzdolabında muhafaza edilen gerçek bir tereyağının sert yapıda olması tamamen doğaldır. Oda sıcaklığına çıkarıldığında yavaşça yumuşaması beklenir. Ancak üründe homojen olmayan, yapay bir doku, renk değişimi veya küflenme emaresi fark edilirse kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerinden yürütülen rant projeleri deşifre oldu! Gazeteci Ece Sevim Sözcü Gazetesi’ni rezil rüsva etti!

Gazeteci Ece Sevim'in sosyal medya üzerinden paylaştığı değerlendirmelerle Sözcü Gazetesi'nin iddiaları ve yayın politikası sert bir dille e..
Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!
Gündem

Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp olarak aranan Mehmet Bayhan’dan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün ulaşılan naaş..
Gazeteci ifşa etti: Yolsuz Eko’nun çevresi kan kusuyor! Bu artık sır değil
Gündem

Gazeteci ifşa etti: Yolsuz Eko’nun çevresi kan kusuyor! Bu artık sır değil

Yolsuzluk ve şaibe skandallarıyla köşeye sıkışıp Silivri’ye hapsedilen Ekrem İmamoğlu ile mutlak butlan kararı ile CHP’den kopup Yeni Parti ..
Vanspor, Murat Yıldırım ile yollarını ayırdı
Spor

Vanspor, Murat Yıldırım ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı
İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam dedi
Spor

İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam dedi

İspanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Luis de la Fuente’nin sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
AK Parti mi, CHP ve YP’mi? Fondaş İsmail Saymaz’dan adalar tahmini
Gündem

AK Parti mi, CHP ve YP’mi? Fondaş İsmail Saymaz’dan adalar tahmini

CHP ve YP ittifakında yaşanan iç hesaplaşmalar, koltuk kavgaları ve firarlar belediye yönetimlerini tek tek sarsıyor. Üsküdar’da patlak vere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23