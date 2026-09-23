  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pay kapmak isteyenlere tavsiye! Miras tartışmasına Koçyiğit de dahil oldu Cimin Üzümü’nün fiyatı yüzde 50 düştü! Hasat başladı, tadını bilen tezgaha koşuyor Chris Gaunt'tan çok konuşulacak sözler: Türkiye'yi diğer ülkelere kaptırmamalıyız Apple İphone kullanıcılarına para ödeyecek: İşte nedeni! İçi mineral dolu şifalı su, Toros Dağı'nın eteğinde... Ne eklem ağrısı ne deri hastalığı kalıyor! Onun için geliyorlar Trump’tan yapay zeka için yeni isim: Artık ‘süper zeka’ denilecekmiş Mora'dan Gazze'ye Yunanistan ve İsrail'in kanlı tarihi Dusan Vlahovic'ten şok haber dün gelmişti! Beşiktaşlıları rahatlatan haber tez geldi!
Dünya
10
Yeniakit Publisher
Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

Turistlerin deneyimlerinden yola çıkarak dünyanın en agresif sürücülerinin olduğu ülkeler açıklandı.

#1
Foto - Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

Uluslararası araç kiralama platformu DiscoverCars.com, tatilcilerin yurt dışı seyahatlerinde karşılaştığı sürüş alışkanlıkların

#2
Foto - Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

EN AGRESİF ÜLKELER Araştırmaya göre, sürücüleri en agresif olan ülkeler şöyle:

#3
Foto - Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

İspanya: Yüzde 4

#4
Foto - Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

Türkiye: Yüzde 4

#5
Foto - Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

Avustralya: Yüzde 5

#6
Foto - Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

Fransa: Yüzde 5

#7
Foto - Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

ABD: Yüzde 9

#8
Foto - Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

İngiltere: Yüzde 11

#9
Foto - Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!

İtalya: Yüzde 23/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de okuduğu şiir Binali Yıldırım’ı ağlattı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de okuduğu şiir Binali Yıldırım’ı ağlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sezai Karakoç’un BM kürsüsünde okuduğu şiir, Binali Yıldırım’ın duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Duygulanan Yı..
Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizli..
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını yorumladı: Karanlığa mum yakan tek lider!
Gündem

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını yorumladı: Karanlığa mum yakan tek lider!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyanın soluğunu tutarak takip ettiği tarihi konuşmaya imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
Enver Altaylı tutuklandı
Gündem

Enver Altaylı tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen derin soruşturmad..
Gece yarısı ortaya çıkan esrarengiz cisim!
Dünya

Gece yarısı ortaya çıkan esrarengiz cisim!

İran'ın başkenti Tahran'da gökyüzünde görülen esrarengiz cisim gündem oldu. Havada asılı duran veya yavaşça hareket eden cismin ne olduğu he..
Fon soruşturmasında güncel tablo: 63 kişi hakkında adli işlem yapılıyor
Gündem

Fon soruşturmasında güncel tablo: 63 kişi hakkında adli işlem yapılıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yöne..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23