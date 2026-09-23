Bir anda içlerinden canavar çıkıyor: İşte trafikte en agresif ülkeler!
Turistlerin deneyimlerinden yola çıkarak dünyanın en agresif sürücülerinin olduğu ülkeler açıklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Turistlerin deneyimlerinden yola çıkarak dünyanın en agresif sürücülerinin olduğu ülkeler açıklandı.
Uluslararası araç kiralama platformu DiscoverCars.com, tatilcilerin yurt dışı seyahatlerinde karşılaştığı sürüş alışkanlıkların
EN AGRESİF ÜLKELER Araştırmaya göre, sürücüleri en agresif olan ülkeler şöyle:
İspanya: Yüzde 4
Türkiye: Yüzde 4
Avustralya: Yüzde 5
Fransa: Yüzde 5
ABD: Yüzde 9
İngiltere: Yüzde 11
İtalya: Yüzde 23/ kaynak: haber7
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