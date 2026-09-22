Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını yorumladı: Karanlığa mum yakan tek lider!

Akit TV yayınında Genel Kurul binasının hemen yanından seslenen Murat Alan, Erdoğan'ın Türkiye'yi gururlandıran cesur ifadelerine vurgu yaptı. Siyonist zulmünden Gazze'deki ampute çocuklara, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimden COP31 zirvesine ve gelişmekte olan ülkelerin finansman sorunlarına kadar her konunun masaya yatırıldığını ifade eden Alan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başkan Erdoğan'ın konuşmasını birlikte dinledik. Bütün Türkiye olarak gururlandıran, yüreklendiren bir konuşmaydı. Herhalde dünya gündeminde, dünyadaki sıkıntılara ilişkin konuşmadık bir konu bırakmadı. Biz bunu cesurca haykıracağız dedi. Dünyada İsrail zulmüyle, siyonist zulmüyle ya da emperyalistlerin gerçekleştirdiği saldırılarla hayatını kaybeden, ampute edilen çocukların sayılarından tutun da israf edilen gıdaya kadar her meseleye, her konuya değindi Başkan Erdoğan."

Türkevi binasının BM binasının hemen yanında yer almasının ve konumunun sağladığı kritik avantaja dikkat çeken Alan, konuşma sonrasındaki hareketliliği ise şu sözlerle aktardı:

"Az önce Başkan Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra ben biraz erken çıkmıştım. Bir hengame eşliğinde inildi aşağı. Yani şöyle bir şey oldu; hani kendi ülkelerinin devlet başkanlarının konuşmasının bitimini çeker gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinde kullandığı kelimeleri, değindiği konuları kendi medya organlarından kendi izleyicilerine aktarmak için aşağı yığılımla gazetecinin indiğini gördüm. Bu da gerçekten gururlandıran bir durumdu."

"Şimdi şöyle düşünün, burada Başkan Erdoğan'ın yayınında kullandığı bir ifade vardı: 'Biz korkmayacağız, karanlığa ışık yakan taraf olacağız, onu aydınlatmaya çalışan tarafta yer alacağız.' Bence bu önemliydi. İşte aşağı doğru medya mensuplarının yoğun bir şekilde gelip bu ifadeleri kendi izleyicilerine aktarma, yorumlama gayretindeydi perdedeki ifade. Niye? Karanlığa mum yakan çok az sayıda insan var, çok az sayıda devlet başkanı var, çok az sayıda ülke lideri var. İşte onlardan birinin konuşması da o kısık sesleri mutlu ediyor, siyonist zulmüne direnen kısık sesleri mutlu ediyor."

Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiği ve iş insanlarıyla yaptığı temasların Türkiye'nin küresel diplomatik gücünü bir kez daha tescillediğini kaydeden Alan, bu tablonun milletimiz adına gurur vesilesi olduğunu belirtti.