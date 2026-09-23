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Yerel Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Güzellik merkezinde akılalmaz sahtekarlık
Yerel

Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Güzellik merkezinde akılalmaz sahtekarlık

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Yapmadıkları bir bu kalmıştı! Güzellik merkezinde akılalmaz sahtekarlık

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, güzellik merkezi adı altında vatandaşların bilgisi ve rızası dışında sahte senet hazırlayarak icra takibi başlattıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.a

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin çeşitli güzellik hizmetleri sunma vaadiyle vatandaşları iş yerlerine davet ettiği, ardından adlarına sahte senet düzenlediği belirlendi. Şüphelilerin bu senetler üzerinden icra takibi başlatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da 23 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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