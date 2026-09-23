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Spor Trabzonspor’un yıldızı A Milli Takım’a dahil edildi
Spor

Trabzonspor’un yıldızı A Milli Takım’a dahil edildi

Yeniakit Publisher
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Trabzonspor’un yıldızı A Milli Takım’a dahil edildi

Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün ay-yıldızlıların Riva'daki kampına katılacak.

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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