Trabzonspor’un yıldızı A Milli Takım’a dahil edildi
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Mustafa Eskihellaç, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bugün ay-yıldızlıların Riva'daki kampına katılacak.
A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.