En parlak milisaniye pulsarında ilk kez frekans değişikliğe gitti: Kozmik saat eğer varsa dikkat... Tarihi sapma saptandı
Daha yeni gelen bir habere göre Astrofizik ve uzay bilimleri dünyasında, resmi ağızdan doğrulandı. Evrenin "en hassas doğal saatleri" olarak kabul edilen milisaniye pulsarlarının kararlılığına ilişkin yerleşik teorileri sarsan tarihi bir gözleme imza atıldı. Avustralya Macquarie Üniversitesi liderliğindeki radyo astronomlar, Dünya'ya en yakın ve gökyüzünün en parlak milisaniye pulsarı olan PSR J0437-4715'i inceledi.