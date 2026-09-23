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Gündem Muhalif Bahar Feyzan'dan itiraf gibi itiraf! "Erdoğan bitti diyenlere kötü haberim var, o yeniden başlıyor!"
Gündem

Muhalif Bahar Feyzan'dan itiraf gibi itiraf! "Erdoğan bitti diyenlere kötü haberim var, o yeniden başlıyor!"

Yeniakit Publisher
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Türkiye'deki kısır siyasi tartışmalarla Başkan Erdoğan'ı hedef alıp "devri kapandı" masalı anlatan muhalif kesimlere, kendi saflarından gelen çarpıcı açıklamalar soğuk duş etkisi yaptı. Muhalif gazeteci Bahar Feyzan, katıldığı yayında dile getirdiği ezber bozan tespitlerle, içerideki vizyonsuz körlüğe sert bir tokat attı.

Bahsetmeye korktukları gerçeği nihayet itiraf ettiler. Türkiye'de ellerini ovuşturarak "Erdoğan dönemi kapandı" hayali kuran içimizdeki seviciler ve küresel odaklı aparatlar duysun; batı medyasının ve içerideki mandacı zihniyetin karalama kampanyaları çöpe atıldı, Başkan Erdoğan dünya kürsüsünde adeta yeniden tarih yazıyor.

Türkiye'de el ovuşturarak iktidar değişimi hayali kuranlara seslenen Feyzan, "Hani Türkiye'de işte Erdoğan bitti, Erdoğan dönemi şöyle bitti, böyle kapandı" diyenler için kötü haberim var ki aslında bitti dediğiniz Erdoğan yeniden başlıyor. Üstelik bu sefer dünya kürsüsünde, dünya masasında" diyerek gerçeği itiraf etti. Erdoğan'ın yıllardır savunduğu "Dünya 5'ten büyüktür" tezinin küresel sömürü düzenine karşı ne kadar büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Feyzan, 190 ülkenin kaderini beş ülkenin iki dudağına mahkum eden sisteme karşı verilen bu mücadelenin tüm dünyada karşılık bulduğunu belirtti. BM kürsüsündeki konuşmanın ardından salonda kopan fırtınaya ve gösterilen yoğun ilgiye dikkat çeken Feyzan, "Biz kısır tartışmalar içerisinde Türkiye'de birtakım şeyleri kaçırırken, bunları konuşurken bir bakmışız ki Erdoğan hakikaten dünya lideri olmuş" sözleriyle içimizdeki muhalif akla ibretlik bir ders verdi.

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