Rize'de sel felaketi! eğitime ara verildi

Rize’nin İyidere ilçesinde etkili olan selin ardından temizlik çalışmalarına başlanması nedeniyle 8 eğitim kurumunda bugün eğitime ara verildi. Selin ardından bölgede yürütülecek temizlik ve düzenleme çalışmaları kapsamında söz konusu okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İyidere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, selden etkilenen bölgelerde yapılacak temizlik çalışmaları kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun karar aldığını duyurdu. Buna göre belirlenen eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilecek.

Eğitime ara verilen kurumlar

Karar; Vali Yener Neşe Rakıcıoğlu Anaokulu, Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu, Hazar Çaysan İlkokulu ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitimi Merkezi’ni kapsıyor.