Endonezya’da korkutan sel! Ölü ve yaralılar var

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletine bağlı Solok bölgesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen sel ve su baskınlarında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Batı Sumatra Emniyet Müdürü Djati Wiyoto Abadhy, selin beraberinde getirdiği kum, kaya ve çamurun Padang ile Solok'u birbirine bağlayan ana yolu kapatarak ulaşımda aksamalara yol açtığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Yetkililer, selden 11 kamu binası, 21 otomobil ve yedi motosikletin etkilendiğini açıkladı. Arama-kurtarma, tahliye ve temizlik çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yaklaşık 300 ilave polis sevk edilirken, ordu, arama-kurtarma ekipleri ve yerel afet yönetim yetkilileri de çalışmalara katıldı.