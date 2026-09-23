ABD istihbaratı dökülüyor: FBI hacklendi!

FBI, tarihinin en sarsıcı siber darbelerinden birini aldı. Kendilerine ShinyHunters adını veren bir hacker grubu, teşkilatın sistemlerine sızarak binlerce ajana ve memura ait terabaytlarca mahrem ve şahsî bilgiyi ele geçirdiğini duyurdu. Kendi çalışanlarının emniyetini dahi sağlamaktan âciz kalan Vaşington idaresi ise derin bir sessizliğe gömülmüş vaziyette.

Sızıntının arkasında "ShinyHunters" var

Dünya çapında veri gasbı ve şantaj vakalarıyla tanınan ShinyHunters adlı hacker grubu, FBI sistemlerinden devasa boyutta veri çaldığını ileri sürdü. Sızdırılan numunelerde, teşkilat mensubu binlerce ajanın ve memurun isimleri, telefon numaraları, ikametgâh adresleri, doğum tarihleri ve hatta aile fertlerine ait kayıtların yer aldığı belirtiliyor.

2020 senesinden bu yana çok sayıda büyük ölçekli veri hırsızlığıyla gündeme gelen şebeke, Vaşington Adalet Bakanlığı’nın da takibindeydi. Şebeke daha evvel Ticketmaster, AT&T ve Santander gibi büyük şirketlerin sistemlerine nüfuz ederek milyonlarca insanın verisini çalmış ve bunları karaborsa platformlarında satışa çıkarmıştı. İnsanların zaaflarını hedef alan aldatma taktikleri ve sistem zayıflıklarından beslenen grubun mensuplarından bazıları ABD mahkemelerinde yargılanıp mahkûm edilmiş, bizzat FBI da bu şebekeyi resmî raporlarında tehlikeli bir yapı olarak tanımlamıştı.

Amerikan istihbaratının kronik zaafı

FBI, daha evvel de benzer hezimetler yaşamıştı. 2021 senesinde bir sunucu açığından istifade eden saldırganlar, teşkilatın resmî e-posta adresleri üzerinden binlerce sahte ihbar postası yayarak FBI'ı gülünç duruma düşürmüştü. 2023 senesinde ise teşkilatın New York merkezindeki ağlarda yaşanan güvenlik ihlali kamuoyundan gizlenmeye çalışılmıştı. 2016'da ise yaklaşık 20 bin çalışanın şahsî irtibat ve görev bilgileri internete saçılmıştı.

ShinyHunters grubunun son hamlesinin teyit edilmesi hâlinde, saldırı sıradan bir sızmanın ötesine geçerek Amerikan istihbaratının sahadaki elemanlarını ve teşkilat sırlarını korumasız bırakan büyük bir krize sebebiyet verecek. Henüz resmî bir açıklama yapamayan FBI cephesinde ise panik ve belirsizlik hâkimiyetini sürdürüyor.